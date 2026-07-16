Funcionários do Porto de Salvador são presos por tráfico internacional de drogas

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Quatro funcionários do Porto de Salvador foram presos na manhã desta quinta-feira, 16, durante a Operação Meridian, deflagrada pela Polícia Federal para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por via marítima. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão em Salvador e na Região Metropolitana.

Entenda esquema por via marítima

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As investigações começaram após um intercâmbio de informações entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Segundo as apurações, o grupo utilizava contêineres destinados à exportação de cargas lícitas para esconder carregamentos de cocaína, que eram enviados ao exterior. O esquema contava com a participação de funcionários portuários e motoristas de caminhão para viabilizar a logística do tráfico.

O inquérito foi instaurado em 2026 após a Alfândega da Receita Federal comunicar a apreensão de 742 quilos de cocaína no Porto de Londres, no Reino Unido. A droga havia sido embarcada no Porto de Salvador.

De acordo com a Polícia Federal, a Operação Meridian busca identificar toda a cadeia logística utilizada pela organização criminosa, descapitalizar o grupo e responsabilizar todos os envolvidos pelo envio de cocaína para o exterior.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Policiamento Regional da Capital Baía de Todos os Santos (CPRC/BTS), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE Polo Industrial) e do Esquadrão Fênix.