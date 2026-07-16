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Canetas emagrecedoras avaliadas em R$ 164 mil são apreendidas na Bahia

Ação aconteceu durante a Operação Narciso, no município de Barreiras

Victoria Isabel
Por
Canetas emagrecedoras
Canetas emagrecedoras - Foto: Divulgação / Ascom PCBA

Duzentas canetas emagrecedoras avaliadas em cerca de R$ 164 mil, foram aprrendidas pela Polícia Civil da Bahia, durante a Operação Narciso, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 16, no município de Barreiras, no oeste do estado. A ação investiga a comercialização clandestina de medicamentos injetáveis indicados para o tratamento da obesidade e do diabetes.

Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Além dos medicamentos, os policiais recolheram documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais que podem auxiliar nas investigações. Todo o material passará por perícia e pelos procedimentos legais.

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Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após denúncias anônimas informarem que os produtos eram vendidos de forma irregular por meio de redes sociais, aplicativos de mensagens e contatos pessoais, sem prescrição médica e em desacordo com a legislação sanitária.

Procedência desconhecidas

Durante as diligências, os investigadores identificaram indícios de que os medicamentos eram comercializados por valores elevados e tinham origem, procedência e condições de armazenamento desconhecidas, o que pode representar riscos à saúde dos consumidores.

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Operação Narciso

A Operação Narciso busca desarticular o comércio ilegal de medicamentos, identificar os responsáveis pela distribuição dos produtos e responsabilizar criminalmente os envolvidos. A polícia também apura a possível prática de outros crimes relacionados ao esquema.

A ação foi realizada por equipes da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras). As investigações continuam para esclarecer todos os fatos e identificar os demais integrantes da rede de comercialização clandestina.

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Bahia canetas emagrecedoras Polícia Civil

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