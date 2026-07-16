Motorista abandona ônibus com 48 passageiros e foge de fiscalização da PRF

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O motorista de um ônibus interestadual abandonou os 48 passageiros e fugiu a pé após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) descobrir que a licença de viagem apresentada durante uma fiscalização era falsa. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16, na BR-116 Sul, em Feira de Santana.

O coletivo fazia o trajeto entre Montes Claros (MG) e Aracaju (SE) e foi abordado por volta das 9h, no posto da PRF Feira Sul. Durante a fiscalização, o condutor entregou a documentação do veículo, incluindo uma licença de viagem supostamente emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

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Após a análise do documento, os policiais constataram que a licença era falsificada. Segundo a PRF, ao perceber que a fraude havia sido identificada, o motorista deixou o ônibus, abandonou as chaves do veículo e correu em direção a uma área de vegetação às margens da rodovia.

A corporação informou que os 48 passageiros permaneceram no posto da PRF e receberam assistência. As equipes adotaram as medidas necessárias para garantir a segurança dos ocupantes e trabalham na viabilização de um transporte para que a viagem seja concluída.