Passageiros de ônibus abandonados por motorista na Bahia não sabiam da fuga

Os 46 passageiros de um ônibus de viagem abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Feira de Santana, só souberam que o motorista havia abandonado o veículo depois de serem informados pelos próprios policiais. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, 16, durante uma fiscalização no posto Feira Sul, na BR-116.

De acordo com relatos dos passageiros, a fuga do condutor só veio à tona quando eles desembarcaram do ônibus e receberam a informação dos agentes da PRF. Um dos viajantes contou que ficou surpreso ao saber que o motorista havia saído correndo, destacando que não esperava uma atitude desse tipo por parte de quem conduzia o coletivo.

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O ônibus, de uma empresa de turismo registrada em Montes Claros (MG), fazia o trajeto até Aracaju (SE). Entre os passageiros estava um vendedor que viajava para encontrar o filho na capital sergipana. Ele também relatou os transtornos causados pela interrupção da viagem, afirmando que os ocupantes do veículo permaneceram parados na rodovia sem alimentação adequada, enquanto havia crianças chorando no local.

Relembre o caso

A abordagem ocorreu por volta das 9h, no posto da PRF Feira Sul. Durante a fiscalização, o motorista apresentou a documentação do ônibus, incluindo uma licença de viagem supostamente emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Após análise, os policiais constataram que o documento era falso. Ao perceber que a fraude havia sido descoberta, o motorista abandonou o ônibus e fugiu a pé em direção a uma área de vegetação às margens da BR-116. Ele ainda não foi localizado e sua identidade não foi divulgada.

Dois funcionários da empresa, um motorista reserva e outro colaborador, permaneceram no coletivo e acionaram a transportadora. Outra empresa foi contratada para concluir o trajeto, enviando um novo ônibus para levar os passageiros até Aracaju.

A PRF autuou a empresa por transporte clandestino e uso de documento falso. O caso será encaminhado à Polícia Federal (PF), que dará continuidade às investigações.