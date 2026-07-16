Cuidadora é presa após desviar R$ 100 mil de idosa para jogar tigrinho

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Uma mulher de 53 anos, que trabalhava como cuidadora de uma idosa acamada, foi presa nesta quinta-feira, 16, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, por suspeita de desviar cerca de R$ 100 mil da cliente para gastar em apostas online.

A suspeita atuava há cerca de dois anos como cuidadora da vítima. Com ela, foram apreendidos um celular e o cartão magnético de aposentadoria da idosa, que era usado pela cuidadora para compras pessoais.

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Conforme apurado pela Polícia Civil, os parentes da idosa compareceram à delegacia com extratos bancários que apontavam uma série de transferências bancárias na conta da vítima, que vive acamada por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Investigação

As investigações apontaram que a cuidadora se aproveitava do livre acesso à residência, localizada no bairro Itapuã, e da incapacidade de locomoção da vítima para realizar transferências via PIX para sua própria conta corrente.

Além disso, a suspeita fraudava o sistema de segurança dos aplicativos bancários ao usar o rosto da idosa debilitada ao mecanismo de reconhecimento facial dos aparelhos celulares, para pegar empréstimos consignados sem autorização da vítima.

Durante interrocatório, a suspeita teria confessado as práticas ilícitas, alegando estar viciada no “jogo do tigrinho”.

O cartão de aposentadora da idosa foi recuperado e entregue ao sobrinho da idosa, que é representante da vítima em cartório.

A investigada responderá pelos crimes de apropriação de bens ou rendimentos da pessoa idosa e retenção cartão magnético de conta bancária. Por se tratar de crime inafiançável, ela permanece presa à disposição da Justiça.