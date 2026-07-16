ESTELIONATO
Homem desvia R$ 3,5 milhões de empresa e aposta no Tigrinho
Ele trabalhava como gerente comercial e se aproveitava da confiança para gerir o esquema de desvios
Um homem, de 44 anos, identificado apenas pelas iniciais G.L.D., foi preso na manhã desta quarta-feira, 15, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, suspeito de estelionato e apropriação indébita.
Ele foi detido por força de uma mandado de prisão preventiva, após se apresentar na Delegacia de Repressão a Furtos de Roubos (DRFR), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).
De acordo com informações da Polícia Civil, o homem, que era gerente comercial de uma concessionária do setor agropecuário, é investigado pela suspeita de desviar bens e recursos da empresa em um esquema que teria causado um prejuízo de mais de R$ 3,5 milhões.
As investigações apontaram ainda que ele se aproveitava do cargo de confiança para aplicar o golpe e se beneficiar.
Além de valores, o suspeito também desviou tratores e peças. O esquema só foi descoberto após auditorias internas e o aprofundamento das apurações da polícia.
Ainda conforme a Polícia Civil, após ter tido o esquema descoberto, o funcionário fugiu de Vitória da Conquista e passou a morar em Santa Catarina, onde estava providenciando documentos para deixar o país. Foi apurado que ele pretendia fugir para a Itália.
Confissão
Durante interrogatório, o homem teria confessado que grande parte dos valores adquiridos com os desvios foi usado em apostas realizadas por meio de plataformas de cassino on-line, popularmente conhecido como 'Jogo do Tigrinho".
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Ele permanece custodiado à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade as investigações para esclarecer detalhes dos crimes e identificar o destino dos valores e bens desviados.