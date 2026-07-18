Ataque a tiros em conveniência deixa dois mortos e três feridos

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VEJA QUEM SÃO AS VÍTIMAS

Um ataque a tiros deixou dois homens mortos e outras três pessoas feridas na noite de sexta-feira, 17, em uma conveniência de Campo Mourão, no norte do Paraná. O principal suspeito do crime é um adolescente de 15 anos, que foi identificado pela polícia e segue sendo procurado.

As vítimas fatais foram identificadas na manhã deste sábado, 18, pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP-PR). São elas:

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Michael Zachytko Cavalcante, de 38 anos;

Marcio Bertholdo Geraldo, de 43 anos.

Inicialmente, a SESP informou que uma mulher de 40 anos também havia morrido no atentado. Horas depois, a informação foi corrigida. A vítima foi baleada, socorrida e permanece internada em estado grave.

Ação criminosa

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem usando balaclava chega ao estabelecimento a pé, aponta uma arma para o interior da conveniência e dispara diversas vezes contra os clientes. As gravações mostram ainda o desespero das pessoas que tentam fugir após o início dos tiros.

Além da mulher de 40 anos, outras duas pessoas, de 23 e 41 anos, ficaram feridas. O estado de saúde delas não foi divulgado.

Polícia investiga motivação

Segundo apuração da RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, a principal linha de investigação é de que a mulher de 40 anos seria o alvo do atentado. A polícia, no entanto, ainda não informou qual seria a relação dela com o adolescente suspeito.

Durante buscas na casa do jovem, equipes policiais encontraram explosivos, munições, porções de drogas e antenas utilizadas para bloqueadores de sinal. A mãe do adolescente foi presa em flagrante.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ela responderá por posse de munições, entorpecentes, material explosivo e equipamentos relacionados a bloqueadores de sinal. A corporação também investiga se ela teve alguma participação no crime.

O Esquadrão Antibombas foi acionado para realizar o recolhimento seguro dos explosivos encontrados na residência.

Após o atentado, o local foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, responsáveis pela investigação e pela perícia.

Empresa lamenta ataque

Em nota, a Vip Empório lamentou a tragédia e manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares.

"Neste momento de luto, expressamos nossa mais sincera condolência às famílias das vítimas, aos feridos e a todos que foram profundamente afetados por essa tragédia", afirmou a empresa. Além disso, disse que se une à comunidade em oração pelas vítimas, pelos familiares e por todos os atingidos pelo atentado.