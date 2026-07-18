Influenciadora e namorado são encontrados mortos em destino turístico da Bahia

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Os corpos de um homem e de uma mulher foram encontrados na manhã deste sábado, 18, em uma estrada vicinal de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. As vítimas foram identificadas como a influenciadora digital Ulissias Marcelli Couto Flores Cardial, de 30 anos, e o companheiro dela, Vinícius Souza de Carvalho, de 28.

Segundo a Polícia Civil, o casal morava no bairro Tabapiri e trabalhava com eventos na cidade. As primeiras informações apontam que os dois podem ter sido sequestrados antes de serem mortos. Ambos apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

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Investigação

A investigação trabalha com a hipótese de que o duplo homicídio esteja relacionado ao tráfico de drogas. Entre as linhas apuradas estão uma possível dívida ligada ao comércio de entorpecentes ou a venda de drogas sem a autorização de um grupo criminoso que atua na região.

Quem era influenciadora?

Conhecida nas redes sociais, Ulissias tinha cerca de 19 mil seguidores e costumava publicar vídeos e fotos de suas apresentações como artista do fogo, modalidade em que performers realizam coreografias utilizando chamas de forma controlada.

A influenciadora também havia sido confirmada como apresentadora da próxima edição do Festival Rock Gaya, marcada para o dia 25 de julho. Após a confirmação da morte, a organização do evento divulgou uma nota de pesar.

"Hoje, nossos corações amanheceram mais pesados. Quinta, compartilhamos com alegria que Ulissias faria parte do Festival Rock Gaya como uma de nossas apresentadoras. Hoje, com profunda tristeza, nos despedimos de sua presença entre nós", informou a organização.

Ulissias deixa um filho de 13 anos. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento do casal.

A Polícia Civil segue investigando para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.