Homem que matou a própria mãe é preso 11 anos após o crime na Bahia

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Um homem de 35 anos, condenado por matar a própria mãe, foi preso na quinta-feira, 16, na zona rural de Brejões, no interior da Bahia. O crime aconteceu em 2014, na cidade de Santa Bárbara.

Segundo a Polícia Civil, Marivaldo de Jesus Rodrigues foi condenado pela Justiça com pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime de lesão corporal seguida de morte contra a mãe, Maria de Lourdes Silva de Jesus.

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Após a comunicação da decisão judicial, equipes da Delegacia Territorial (DT) de Santa Bárbara iniciaram buscas para localizar o condenado. As primeiras diligências foram realizadas na cidade onde ele residia, mas os policiais descobriram que ele havia deixado o município e poderia estar em Santo Estêvão.

Buscas

As investigações continuaram e apontaram que Marivaldo estava trabalhando em uma empresa de pavimentação na zona rural de Brejões. Com a informação, policiais das delegacias de Santa Bárbara e Brejões realizaram a prisão no local.

O condenado foi levado para uma unidade policial e permanecerá custodiado inicialmente em Feira de Santana. Antes de ser transferido para o sistema prisional, ele passará por audiência de custódia. Como a sentença já transitou em julgado, a audiência não interfere no cumprimento da pena.

Após esse procedimento, Marivaldo será encaminhado ao Conjunto Penal de Feira de Santana, onde iniciará o cumprimento da condenação.