Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324

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O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo, 19, em um trecho de mata localizado às margens da BR-324, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

De acordo com as informações iniciais, o cadáver foi localizado por volta das 9h30, nas proximidades do km 611 da rodovia. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

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DPT acionado

Após a localização do corpo, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para preservar a cena até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram os primeiros levantamentos e providenciaram a remoção da vítima.

A mulher ainda não foi identificada oficialmente. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio.