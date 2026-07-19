INVESTIGAÇÃO
Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324
Caso será investigado pela Polícia Civil
O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo, 19, em um trecho de mata localizado às margens da BR-324, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.
De acordo com as informações iniciais, o cadáver foi localizado por volta das 9h30, nas proximidades do km 611 da rodovia. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.
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DPT acionado
Após a localização do corpo, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para preservar a cena até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram os primeiros levantamentos e providenciaram a remoção da vítima.
A mulher ainda não foi identificada oficialmente. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio.