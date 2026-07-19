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INVESTIGAÇÃO

Mulher é encontrada morta em área de mata às margens da BR-324

Caso será investigado pela Polícia Civil

Leilane Teixeira
Por
Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos
Pericia foi feita no local do crime que ainda não há suspeitos - Foto: Divulgação | PCBA

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã deste domingo, 19, em um trecho de mata localizado às margens da BR-324, no município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A vítima apresentava ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

De acordo com as informações iniciais, o cadáver foi localizado por volta das 9h30, nas proximidades do km 611 da rodovia. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

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DPT acionado

Após a localização do corpo, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para preservar a cena até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que realizaram os primeiros levantamentos e providenciaram a remoção da vítima.

A mulher ainda não foi identificada oficialmente. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio.

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Tags

Bahia br-324 Polícia Civil simões filho

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