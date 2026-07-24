Jerônimo lamenta morte de Léo Lanches e promete investigação rigorosa

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lamentou a morte de Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo Lanches, ocorrida durante uma ação policial no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira, 24, o chefe do Executivo estadual prestou solidariedade à família da vítima e afirmou que o caso será investigado com rigor.

"Fui informado com pesar sobre a morte de Leonardo Gil Lima, o Léo Lanches, em São Cristóvão, Salvador. Expresso minha solidariedade à família e estou em oração por todos neste momento tão difícil", escreveu.

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O governador informou ainda que a Corregedoria da Polícia Militar e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos já acompanham a família e prestam o apoio necessário.

Policiais afastados

Jerônimo também anunciou que os policiais envolvidos na ocorrência foram afastados das atividades. Segundo ele, as imagens registradas pelas câmeras corporais serão analisadas nas investigações conduzidas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da PM.

"A apuração será rigorosa. Os fatos precisam ser esclarecidos e os responsáveis devem responder perante a Justiça", afirmou o governador.

A morte de Leonardo Gil Lima provocou protestos de moradores de São Cristóvão na noite de quinta-feira, 23. Manifestantes bloquearam vias da região e cobraram esclarecimentos sobre as circunstâncias da ação policial.