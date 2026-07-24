PMs envolvidos em morte de trabalhador em São Cristóvão são afastados

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A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) afastou os policiais envolvidos na ocorrência que terminou com a morte de Leonardo Gil Lima, conhecido como "Léo do Lanches", na noite de quinta-feira, 23, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. O caso provocou protestos na comunidade, resultou no incêndio de um ônibus e afetou a circulação do transporte público na região nesta sexta-feira, 24.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a corporação informou que o comandante-geral da PM determinou a instauração de um procedimento administrativo para apurar a atuação dos agentes, além do afastamento dos policiais militares envolvidos na ocorrência.

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Segundo a Polícia Militar, equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realizavam patrulhamento em uma área de São Cristóvão com registros recorrentes de confrontos entre grupos criminosos quando identificaram disparos de arma de fogo.

Ainda conforme a corporação, durante a ação os policiais localizaram um homem ferido por tiros. A vítima foi socorrida ao Hospital Geral Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos.

Agentes envolvidos utilizavam câmeras corporais operacionais

A PM informou ainda que os agentes envolvidos utilizavam câmeras corporais operacionais e que as imagens serão encaminhadas às autoridades responsáveis pela investigação, passando a integrar os procedimentos de apuração juntamente com os demais elementos técnicos produzidos.

A ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que conduz as investigações para esclarecer a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da morte.

Protestos e transporte afetado

A morte de Leonardo Gil Lima gerou revolta entre moradores de São Cristóvão. Familiares e integrantes da comunidade afirmam que ele era trabalhador e pai de família. Após o ocorrido, moradores fecharam vias, incendiaram pneus e seguiram até a sede da 49ª CIPM para cobrar esclarecimentos e justiça.

Durante os protestos, um ônibus da linha 1036 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/Cajazeiras 8, foi incendiado na Avenida Aliomar Baleeiro, ficando completamente destruído.

Foto: reprodução/Semob

Ônibus tiveram itinerário alterados

Por causa da ocorrência, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) alterou a operação do transporte público. As linhas que passam por São Cristóvão foram desviadas por Mussurunga, enquanto os coletivos que saem do final de linha do bairro passaram a circular apenas até a Avenida Dorival Caymmi, tendo como ponto de apoio a Estação Mussurunga.

A Polícia Militar informou que, após o registro da ocorrência, adotou medidas para conter os protestos, restabelecer a ordem pública e normalizar a circulação na região.

Em nota anterior, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou que se solidariza com os familiares, amigos e vizinhos de Leonardo Gil Lima e comunicou que a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar instauraram inquéritos para apurar toda a dinâmica da ocorrência.