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POLÍCIA

Polícia apreende R$ 2,1 milhões em crack e cocaína no interior da Bahia

Material foi encontrado após a prisão de um PM e um estudante com 120 kg de drogas em Salvador

Alice Paulilo
Por
Investigações da DHPP resultaram na apreensão de 81 quilos de drogas
Investigações da DHPP resultaram na apreensão de 81 quilos de drogas - Foto: Divulgação/Ascom-PCBA

A Polícia Civil apreendeu 81 quilos de drogas avaliados em cerca de R$2,1 milhões nesta quinta-feira, 23, no município de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A ação é resultado do desdobramento da investigação após a prisão do policial militar e do estudante de direito em Salvador.

O policial e o estudante foram presos em flagrante com cerca de 120 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na última quarta-feira, 22.

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A investigação é conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e entre os entorpecentes, encontrados nesta nova operação, estavam 74 quilos de cocaína, dois quilos de pasta base da droga e cinco quilos de crack.

Desdobramento da investigação

Segundo a Polícia Civil, o avanço das investigações e o compartilhamento de informações permitiram localizar o restante da carga escondida em Euclides da Cunha.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam um veículo de luxo avaliado em aproximadamente R$ 130 mil, munições e uma balança de precisão. Conforme a corporação, o material reforça os indícios sobre a atuação da organização criminosa.

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Todo o material foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e esclarecer a origem e o destino das drogas.

A ação foi realizada por equipes da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), da Delegacia Territorial de Euclides da Cunha e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI).

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Tags

drogas Euclides da Cunha Polícia Civil

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