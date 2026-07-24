Polícia apreende R$ 2,1 milhões em crack e cocaína no interior da Bahia

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A Polícia Civil apreendeu 81 quilos de drogas avaliados em cerca de R$2,1 milhões nesta quinta-feira, 23, no município de Euclides da Cunha, no nordeste da Bahia. A ação é resultado do desdobramento da investigação após a prisão do policial militar e do estudante de direito em Salvador.

O policial e o estudante foram presos em flagrante com cerca de 120 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na última quarta-feira, 22.

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A investigação é conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e entre os entorpecentes, encontrados nesta nova operação, estavam 74 quilos de cocaína, dois quilos de pasta base da droga e cinco quilos de crack.

Desdobramento da investigação

Segundo a Polícia Civil, o avanço das investigações e o compartilhamento de informações permitiram localizar o restante da carga escondida em Euclides da Cunha.

Além dos entorpecentes, os policiais apreenderam um veículo de luxo avaliado em aproximadamente R$ 130 mil, munições e uma balança de precisão. Conforme a corporação, o material reforça os indícios sobre a atuação da organização criminosa.

Todo o material foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema e esclarecer a origem e o destino das drogas.

A ação foi realizada por equipes da 25ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Euclides da Cunha), da Delegacia Territorial de Euclides da Cunha e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI).