Protesto e coletivo incendiado: São Cristóvão amanhece sem ônibus após morte de trabalhador

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Os moradores do bairro de São Cristóvão, em Salvador, amanheceram sem o atendimento regular de ônibus nesta sexta-feira, 24, após os protestos registrados na noite anterior em decorrência da morte de um morador, identificado como Leonardo Gil Lima, durante uma ação policial.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), um ônibus que fazia a linha 1036 – Estação Mussurunga x Fazenda Grande 2/Cajazeiras 8 foi incendiado na noite de quinta-feira, 23, quando trafegava pela Avenida Aliomar Baleeiro. O veículo ficou completamente destruído.

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Veja mudanças no transporte público da região

Por causa da ocorrência, as linhas que passam pela região de São Cristóvão foram desviadas pelo bairro de Mussurunga.

Já os ônibus que saem do final de linha de São Cristóvão estão operando apenas até a Avenida Dorival Caymmi, tendo como ponto de apoio a Estação Mussurunga.

Equipes da Semob permanecem na região acompanhando a operação do transporte público e monitorando a situação.

Protesto

Os protestos começaram após a morte de um homem conhecido como "Léo do Lanches", durante uma operação policial em São Cristóvão. Segundo relatos de moradores, a comunidade estava sem energia elétrica quando equipes policiais entraram na região. Eles afirmam que a vítima era trabalhadora e pai de família.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Revoltados, moradores fecharam uma via da região, incendiaram pneus e, em seguida, seguiram até a sede da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), onde realizaram uma manifestação cobrando esclarecimentos sobre a ocorrência e justiça pelo caso.

Foto: Reprodução/Semob

O que diz a SSP

Procurada pelo portal A TARDE, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) informou, por meio de nota, que se solidariza com os familiares, amigos e vizinhos de Leonardo Gil Lima.

"A Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar imediatamente instauraram inquéritos, visando o esclarecimento de toda a dinâmica da ocorrência".

Veja vídeos: