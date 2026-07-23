Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

PM e estudante são presos com 119 kg de drogas em shopping de Salvador

Entorpecentes estavam escondidos dentro de um veículo

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem PM e estudante são presos com 119 kg de drogas em shopping de Salvador
Foto: Ascom/SSP

Um policial militar e um estudante de direito foram presos em flagrante na noite de quarta-feira, 22, após serem encontrados com cerca de 119 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na capital baiana.

A ação foi realizada por equipes da Rondesp RMS e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que localizaram os entorpecentes escondidos em um veículo modelo Fiat Strada.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a polícia, foram apreendidos 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack. Além das drogas, os agentes encontraram duas pistolas, carregadores, munições, aparelhos celulares e outros materiais.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao DHPP, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas. As circunstâncias que levaram à abordagem e a origem da carga ilícita serão investigadas.

Leia Também:

"FUI OBRIGADO A COMER MINHAS FEZES"

Internos são resgatados de clínica onde eram torturados, afogados e chicoteados na RMS
Internos são resgatados de clínica onde eram torturados, afogados e chicoteados na RMS imagem

CRIME BRUTAL

Professora morta teve dedos arrancados e usados em saque de dinheiro
Professora morta teve dedos arrancados e usados em saque de dinheiro imagem

POLÍCIA

Bebê de 1 ano morre em creche após ficar com cabeça presa em grade
Bebê de 1 ano morre em creche após ficar com cabeça presa em grade imagem

O que diz o Salvador Norte Shopping?


A equipe de reportagem do portal A TARDE entrou em contato com o Salvador Norte Shopping, que informou que a ocorrência foi conduzida pelas forças de segurança pública, no âmbito de uma investigação policial em andamento.

"A ação foi concluída de forma rápida, sem impactos para o funcionamento do centro comercial".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Dhpp drogas Rondesp

Relacionadas

Mais lidas