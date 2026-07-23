PM e estudante são presos com 119 kg de drogas em shopping de Salvador

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Um policial militar e um estudante de direito foram presos em flagrante na noite de quarta-feira, 22, após serem encontrados com cerca de 119 quilos de drogas no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na capital baiana.

A ação foi realizada por equipes da Rondesp RMS e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que localizaram os entorpecentes escondidos em um veículo modelo Fiat Strada.

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Segundo a polícia, foram apreendidos 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack. Além das drogas, os agentes encontraram duas pistolas, carregadores, munições, aparelhos celulares e outros materiais.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao DHPP, onde o caso foi registrado e as medidas cabíveis foram adotadas. As circunstâncias que levaram à abordagem e a origem da carga ilícita serão investigadas.

O que diz o Salvador Norte Shopping?



A equipe de reportagem do portal A TARDE entrou em contato com o Salvador Norte Shopping, que informou que a ocorrência foi conduzida pelas forças de segurança pública, no âmbito de uma investigação policial em andamento.

"A ação foi concluída de forma rápida, sem impactos para o funcionamento do centro comercial".