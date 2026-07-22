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POLÍCIA

Bebê de 1 ano morre em creche após ficar com cabeça presa em grade

Funcionários da instituição são investigados por homicídio culposo

Gustavo Nascimento
Por
Abdoulaye Dieng de 1 ano e meio e o pai dele. A família é natural do Senegal.
Abdoulaye Dieng de 1 ano e meio e o pai dele. A família é natural do Senegal. - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um bebê de 1 ano morreu em uma creche na manhã desta quarta-feira, 22, após ficar com a cabeça presa entre uma grade e uma parede durante uma atividade recreativa. Por conta do acidente, a Polícia Civil investiga cinco funcionários da Creche Luz do Brás, na região central de São Paulo, onde aconteceu o caso.

Entre os investigados estão a diretora, a coordenadora, uma professora, uma pedagoga e outro funcionário da instituição.

Segundo o boletim de ocorrência, a criança ficou presa durante sete minutos até ser retirada por funcionários da instituição. O bebê chegou a ser levado para a UPA Mooca, onde recebeu atendimento médico de emergência, mas não resistiu e morreu.

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O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será investigado pelo 8º Distrito Policial (Brás). A Polícia Civil requisitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC), responsável por analisar o local do acidente, e exames ao Instituto Médico Legal (IML), que devem auxiliar no esclarecimento das circunstâncias da morte.

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criança Morte São Paulo

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