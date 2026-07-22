Suspeito de chefiar facção criminosa é morto em confronto no Recôncavo Baiano

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Um homem apontado como líder de uma facção criminosa e investigado por uma série de homicídios no Recôncavo Baiano morreu durante uma operação realizada por equipes das polícias Civil e Militar, na tarde desta quarta-feira, 22, na região de São Félix.

Identificado como Lucas Eduardo Passos Apolônio, conhecido pelo apelido de "Alfa", o suspeito era alvo de cinco mandados de prisão em aberto e respondia por investigações relacionadas à participação em pelo menos seis assassinatos registrados no município.

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A ação foi desencadeada após um trabalho de inteligência que levou os agentes até a localidade de Varre Estrada, onde o grupo criminoso estaria escondido. Segundo as forças de segurança, os suspeitos reagiram à abordagem, dando início a uma troca de tiros.

Além de Alfa, outro homem conhecido como "Juquinha de Cachoeira" também foi baleado durante o confronto. Ambos chegaram a ser socorridos, mas morreram antes de receber atendimento médico.

Com os dois suspeitos, os policiais apreenderam duas pistolas, carregadores, munições, um colete balístico, uma faca e aparelhos celulares, materiais que serão encaminhados para investigação.

Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir por uma área de mata e continuam sendo procurados pelas equipes policiais. Informações que possam ajudar na localização dos suspeitos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia, no telefone 181.

A operação contou com a participação de policiais da Delegacia Territorial de São Félix e do 2º Pelotão da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).