Homem é morto e outro fica ferido após invasão armada a bordel em Narandiba

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Um ataque a tiros registrado na madrugada desta quarta-feira, 22, terminou com um homem morto e outro ferido em um bordel localizado no bairro de Narandiba, em Salvador. Durante a ação, os criminosos também roubaram celulares de pessoas que estavam no imóvel antes de fugir.

A vítima fatal foi identificada como Josemar Oliveira dos Santos, de 39 anos. Conforme informações da Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas por volta da 1h para atender a ocorrência na Avenida Edgar Santos. No local, os policiais encontraram Josemar já sem sinais de vida.

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A área foi isolada para o trabalho das equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsáveis pela perícia e remoção do corpo, enquanto a Polícia Civil iniciou as primeiras diligências.

Pouco mais de duas horas após o crime, os militares receberam um novo chamado para prestar apoio a uma segunda vítima, localizada na Rua Cledenor Soares, no Conjunto Doron. A pessoa contou que estava no bordel quando homens armados invadiram o estabelecimento e abriram fogo.

Segundo o relato, a fuga aconteceu por uma janela do imóvel, na tentativa de escapar dos disparos. Em seguida, a vítima foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Ainda conforme o depoimento prestado aos policiais, os invasores aproveitaram a ação para roubar aparelhos celulares das pessoas que estavam no local.\

A investigação está sob responsabilidade da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), que apura as circunstâncias do ataque e trabalha para identificar os envolvidos, além de esclarecer a motivação do homicídio.