POLÍCIA
Um ano após crime, suspeito de mandar matar o tio é preso em Salvador
Vítima tinha 60 anos e morreu após ser baleada na Ladeira dos Barris
A investigação sobre a morte de um homem de 60 anos, ocorrida em junho de 2025, teve um novo desdobramento nesta quarta-feira, 22. A Polícia Civil prendeu, no bairro do Barbalho, em Salvador, um homem de 34 anos apontado como responsável por ordenar o assassinato do próprio tio.
Segundo as apurações, Geraldo Borges de Barros Filho foi baleado durante uma ação criminosa na madrugada de 2 de junho do ano passado, na Ladeira dos Barris. Além dele, outra pessoa também foi atingida pelos disparos.
As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas Geraldo não sobreviveu aos ferimentos e morreu dois dias depois do ataque.
A partir do trabalho investigativo, a Polícia Civil conseguiu identificar a participação dos envolvidos no crime. A apuração reuniu depoimentos de testemunhas, interrogatórios, imagens de sistemas de monitoramento e outras informações obtidas por meio de técnicas de investigação.
Leia Também:
O homem preso nesta quarta-feira é considerado o mandante do homicídio e teve um mandado de prisão preventiva cumprido. Após ser localizado, ele foi encaminhado para uma unidade policial e permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.
Ainda conforme a investigação, o suspeito de executar os disparos já estava preso. Na ocasião, a Justiça também determinou o cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra ele dentro do sistema prisional.
A ação foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), unidade ligada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).