"Drogas vieram do interior", diz delegada sobre prisão de PM em shopping de Salvador

A delegada Camila Albuquerque, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou que os cerca de 119 quilos de drogas apreendidos no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na capital baiana, na noite de quarta-feira, 22, vieram do interior do estado — na ocasião, um policial militar e um estudante foram presos.

A declaração da delegada foi dada em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira, 23, durante coletiva no Complexo da Polícia Civil, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador.

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Segundo Camila Albuquerque, as investigações já vinham ocorrendo há pelo menos seis meses. "A gente estava já monitorando, fazendo trabalho de investigação em relação a esse grupo criminoso. Foram drogas que vieram do interior para serem vendidas aqui na capital", disse a delegada.

Segundo a polícia, foram apreendidos 69 quilos de cocaína e 50 quilos de crack. Além das drogas, os agentes encontraram duas pistolas, carregadores, munições, aparelhos celulares e outros materiais.

"Possivelmente eles [o estudante e o PM] estavam nesse local aguardando algum comprador de toda essa quantidade, que gira em torno de aproximadamente três milhões de reais", afirmou.

O Departamento de Homicídios da Proteção à Pessoa (DHPP) tem uma coordenação específica, que é muito ligada também nas investigações do tráfico de drogas em todo o estado. Porque mais de 70% dos homicídios que ocorrem aqui na Bahia são ligados ao tráfico de drogas", acrescentou Camila Albuquerque.

A equipe de reportagem do portal A TARDE entrou em contato com o Salvador Norte Shopping, que informou que a ocorrência foi conduzida pelas forças de segurança pública, no âmbito de uma investigação policial em andamento.



"A ação foi concluída de forma rápida, sem impactos para o funcionamento do centro comercial".

Ligação com tráfico

Questionada sobre uma possível ligação da dupla com tráfico de drogas, a delegada do DHPP afirmou ser ainda cedo para essa avaliação, mas que eles podem, de fato, fazer parte de um grupo criminoso.

Ainda de acordo com ela, o policial preso fazia parte da companhia em Euclides da Cunha. A arma que ele portava no momento da abordagem, inclusive, foi apreendida.