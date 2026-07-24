Justiça determina prisão temporária de personal investigado por estupro em Salvador

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O personal trainer Maurício Brasil, preso na última quarta-feira, 22, por suspeita de praticar os crimes de estupro e importunação sexual durante atendimentos apresentados como técnicas terapêuticas em Salvador, teve sua prisão temporária determinada pela Justiça da Bahia. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ao portal A TARDE.

Na determianção, o juiz homologou o cumprimento da prisão temporária e determinou que o investigado permaneça preso à disposição do juízo responsável pelo caso.

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A determinação também estabelece que a Polícia Civil providencie a transferência do preso para a unidade prisional correspondente, conforme as normas da Corregedoria-Geral da Justiça.



Maurício, de 30 anos, foi preso durante uma operação da Polícia Civil da Bahia, que cumpriu um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão contra o investigado.

Segundo as investigações, o suspeito se apresentava como educador físico e afirmava possuir qualificação para realizar procedimentos de liberação miofascial. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de praticar abusos sexuais durante os atendimentos.

Entenda investigações

O caso começou a ser apurado após a denúncia de uma mulher de 28 anos. Conforme o relato da vítima, ela procurou Maurício para um atendimento, mas, durante o procedimento, ele teria adotado condutas incompatíveis com qualquer finalidade terapêutica.

Com o avanço das investigações, outras mulheres procuraram a polícia e relataram situações semelhantes. Segundo a corporação, o investigado utilizava o mesmo modo de atuação e solicitava que as pacientes permanecessem apenas com roupas íntimas durante as sessões.

Durante o cumprimento do mandado de busca na residência do personal trainer, os policiais apreenderam uma porção de haxixe, uma balança de precisão, dois frascos contendo anabolizantes, um aparelho celular, equipamentos eletrônicos e documentos.

Denúncias anteriores

Esta não é a primeira vez que Maurício Brasil é alvo de denúncias. Em dezembro de 2025, ele foi acusado pela influenciadora digital e enfermeira Maria Emília Barbosa de abuso sexual durante um atendimento realizado em Salvador.

Na época, a influenciadora afirmou que o personal teria tocado suas partes íntimas e, em seguida, levado a mão dela até o próprio órgão genital. Em vídeo publicado nas redes sociais, Maria Emília relatou que Maurício teria realizado movimentos incompatíveis com o procedimento e ignorado seu pedido para interromper o atendimento.

À época, Maurício Brasil negou as acusações e afirmou, por meio de nota publicada nas redes sociais, que confiava na Justiça e permanecia à disposição para prestar esclarecimentos.

As investigações seguem sob responsabilidade do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba), que busca identificar possíveis novas vítimas e esclarecer completamente os fatos.