TRAGÉDIA
Mãe e filho são atropelados na BR; criança de 5 anos morre no local
Acidente aconteceu em Santa Bárbara, próximo a um posto de combustíveis
Uma criança, de 5 anos, morreu e a mãe ficou gravemente ferida após serem atropeladas na manhã deste sábado, 25, na BR-116, no município de Santa Bárbara, a cerca de 35 quilômetros de Feira de Santana.
A vítima fatal foi identificada como Samuel Ferreira Freitas. O acidente aconteceu por volta das 7h57, no km 777 da rodovia, nas proximidades de um posto de combustíveis.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mãe e filho caminhavam nas proximidades de um posto de combustível quando foram atingidos por um veículo de passeio.
Samuel sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local antes de receber atendimento médico. A mãe dele também ficou gravemente ferida.
Ela foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Municipal de Santa Bárbara. Até a publicação desta reportagem, não havia atualização sobre o estado de saúde dela.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e providenciou a remoção do corpo da criança para o Instituto Médico Legal (IML).
As circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Polícia Civil. Não há informações o que ocasionou o acidente, nem sobre o condutor do veículo.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento de Samuel Ferreira Freitas.
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Prefeitura de Santa Bárbara
Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara lamentou a morte de Samuel, que era morador do município.
"Neste momento de imensa dor e consternação, toda a comunidade de Santa Bárbara se solidariza com os familiares e amigos".