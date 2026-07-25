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FEMINICIDIO

Ex-vereador de Santo Estevão é condenado a 36 anos de prisão

George Breu matou ex-companheira, Jéssica Regina, grávida de 9 meses

Rodrigo Tardio
Por
Crime ocorreu em 5 de fevereiro de 2022, na residência do casal
Crime ocorreu em 5 de fevereiro de 2022, na residência do casal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tribunal do Júri condenou, nesta sexta-feira, 24, o ex-vereador de Santo Estevão, centro-norte da Bahia, George Passos de Santana, conhecido como George Breu, pelo assassinato da ex-companheira Jéssica Regina Macedo Carmo.

A sentença fixou a pena em 35 anos de reclusão em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio e aborto provocados por terceiro, além de um ano de detenção por posse ilegal de arma de fogo.

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O julgamento, iniciado na quinta-feira, 23, no Fórum Desembargador Filinto Bastos, acatou as teses da acusação.

O corpo de jurados validou a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingida por um disparo pelas costas.

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Relembre o caso

O crime ocorreu em 5 de fevereiro de 2022, na residência do casal, localizada na zona rural de Santo Estevão, município do centro-norte baiano.

Na ocasião, Jéssica estava no nono mês de gestação. O ex-político utilizou uma espingarda de dois canos para efetuar os disparos; ambos os gatilhos foram acionados.

O próprio réu prestou socorro e levou Jéssica ao Hospital Municipal da cidade, onde ela já deu entrada sem vida. Embora George tenha sustentado a tese de disparo acidental, familiares da vítima relataram um histórico de relacionamento abusivo, citando agressões físicas anteriores.

Investigações apontam que, antes de conduzir a esposa à unidade de saúde, o réu recolheu o sistema e as imagens das câmeras de segurança da casa. Ele fugiu após depor na delegacia local, sendo capturado no dia 11 de fevereiro daquele ano.

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Tags

Crime e Punição ex-vereador feminicídio George Passos de Santana santo amaro tribunal do júri

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