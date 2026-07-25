EMANCIPAÇÃO POLÍTICA
Lauro de Freitas celebra 64 anos com desfile e cortejo cultural
Confira datas, horários, atrações culturais e esquema especial de trânsito para a festa municipal
Lauro de Freitas inicia neste sábado, 25, a programação oficial de aniversário pelos 64 anos de emancipação política. Os eventos reúnem atividades cívicas, culturais, esportivas e religiosas até a próxima sexta-feira, 31.
A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Juventude e Esporte (SECULJE), coordena a agenda festiva. A abertura ocorre às 8h com o desfile cívico.
O cortejo parte do estádio municipal Gerino de Souza Filho, na avenida Brigadeiro Mário Epinghaus, e segue até o Cineteatro Lauro de Freitas, na praça João Tiago dos Santos (Praça da Matriz), no Centro.
Operação especial no trânsito
Para viabilizar o fluxo de veículos e pedestres durante o desfile de abertura, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) aplica uma operação especial de trânsito.
O esquema envolve bloqueios temporários e liberação gradual ao longo do trajeto, que passa pelas avenidas Brigadeiro Mário Epinghaus e Amarílio Thiago dos Santos, com encerramento na Rua Romualdo de Brito.
Programação oficial
Sábado
- 8h: desfile Cívico (saída do estádio municipal Gerino de Souza Filho até o Cineteatro na Praça da Matriz).
Domingo
- 10h: homenagem ao Dia do Motociclista na Concha Acústica de Lauro de Freitas (rua Euvaldo Santos Leite).
Quinta-feira
- 18h: espetáculo Cantos da Emancipação no Cineteatro Lauro de Freitas.
Sexta-feira
- 9h: missa em ação de graças na Igreja Matriz de Santo Amaro de Ipitanga.
- 11h: partilha do bolo de aniversário na Praça da Matriz.