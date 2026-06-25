TRAGÉDIA
Criança de 2 anos morre após ser atropelada na Bahia
Vítima foi identificada como Henry Fraga de Oliveira
Um menino de 2 anos morreu após ser atropelado no povoado de Santa Helena, zona rural de Itaberaba, cidade localizada na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O caso aconteceu na terça-feira, 23.
Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Itaberaba instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.
Até o momento, não há indícios de crime relacionados ao caso. A vítima foi identificada como Henry Fraga de Oliveira.
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Ainda de acordo com a polícia, já foram expedidas as guias para realização da perícia e para a remoção do corpo da criança. Além disso, diligências estão em andamento e testemunhas serão ouvidas.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o veículo envolvido nem sobre a identidade do motorista.
A Delegacia Territorial de Itaberaba está investigando o caso.