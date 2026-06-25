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Criança de 2 anos morre após ser atropelada na Bahia

Vítima foi identificada como Henry Fraga de Oliveira

Edvaldo Sales
Por
Vítima foi identificada como Henry Fraga de Oliveira
Vítima foi identificada como Henry Fraga de Oliveira - Foto: Mateus Pereira | GOVBA

Um menino de 2 anos morreu após ser atropelado no povoado de Santa Helena, zona rural de Itaberaba, cidade localizada na região da Chapada Diamantina, na Bahia. O caso aconteceu na terça-feira, 23.

Segundo a Polícia Civil, a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Itaberaba instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

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Até o momento, não há indícios de crime relacionados ao caso. A vítima foi identificada como Henry Fraga de Oliveira.

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Ainda de acordo com a polícia, já foram expedidas as guias para realização da perícia e para a remoção do corpo da criança. Além disso, diligências estão em andamento e testemunhas serão ouvidas.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o veículo envolvido nem sobre a identidade do motorista.

A Delegacia Territorial de Itaberaba está investigando o caso.

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acidente chapada diamantina itaberaba

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