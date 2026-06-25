Suspeito de tentar matar jovem e mais 8 crimes na Bahia é preso em SP

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Um homem, de 27 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma adolescente, de 16, no município de Uauá, no nordeste da Bahia, em fevereiro, foi preso na terça-feira, 23, em São Paulo. Uma ação integrada entre a Polícia Civil de ambos estados cumpriram o mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu na Fazenda Umbuzeiro, na zona rural baiana. Após o crime, a vítima procurou a Delegacia Territorial (DT/Uauá) para registrar a ocorrência, relatando ter sido agredida pelo suspeito dentro da própria casa. Na ocasião, ela apresentava diversas lesões compatíveis com violência doméstica, incluindo cortes profundos na região do crânio.

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Outros crimes

De acordo com as investigações, este não foi o único crime do suspeito. O homem possui uma ficha criminal extensa, sendo alvo de mais de dez inquéritos. Entre os crimes estão:

Tentativa de homicídio qualificado;

tráfico de drogas;

ameaça;

dano;

lesão corporal contra a mulher;

roubo;

posse ou porte ilegal de arma de fogo;

disparo de arma de fogo em local habitado.

Após o cumprimento da ordem judicial, expedida pela Vara de Jurisdição Plena de Uauá, realizado no estado de São Paulo, onde ele estava foragido, o homem passou por exames de praxe, e permanece à disposição do Poder Judiciário.