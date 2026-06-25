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POLÍCIA

Suspeito de tentar matar jovem e mais 8 crimes na Bahia é preso em SP

Homem era foragido da Justiça por tentativa de feminicídio contra uma adolescente de 16 anos

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Ilustrativa/Polícia Civil

Um homem, de 27 anos, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma adolescente, de 16, no município de Uauá, no nordeste da Bahia, em fevereiro, foi preso na terça-feira, 23, em São Paulo. Uma ação integrada entre a Polícia Civil de ambos estados cumpriram o mandado de prisão preventiva.

O crime ocorreu na Fazenda Umbuzeiro, na zona rural baiana. Após o crime, a vítima procurou a Delegacia Territorial (DT/Uauá) para registrar a ocorrência, relatando ter sido agredida pelo suspeito dentro da própria casa. Na ocasião, ela apresentava diversas lesões compatíveis com violência doméstica, incluindo cortes profundos na região do crânio.

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Outros crimes

De acordo com as investigações, este não foi o único crime do suspeito. O homem possui uma ficha criminal extensa, sendo alvo de mais de dez inquéritos. Entre os crimes estão:

  • Tentativa de homicídio qualificado;
  • tráfico de drogas;
  • ameaça;
  • dano;
  • lesão corporal contra a mulher;
  • roubo;
  • posse ou porte ilegal de arma de fogo;
  • disparo de arma de fogo em local habitado.

Após o cumprimento da ordem judicial, expedida pela Vara de Jurisdição Plena de Uauá, realizado no estado de São Paulo, onde ele estava foragido, o homem passou por exames de praxe, e permanece à disposição do Poder Judiciário.

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Bahia São Paulo Uauá

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