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POLÍCIA

Casal é preso por suspeita de matar diarista dentro de casa

Polícia foi acionada após denúncia

Agatha Victoria Reis
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução

Uma diarista de 48 anos, identificada como Maria de Lourdes Florentino, foi encontrada morta dentro de uma residência na Vila Santa Terezinha, em Anápolis (GO), nesta terça-feira, 23.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada após receber uma denúncia. Já no local, os agentes encontraram a vítima em um quarto do imóvel, com ferimentos compatíveis a golpes de um objeto perfurante.

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Durante a ação, um casal foi preso por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), sob suspeita de ter cometido o crime. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.

Na abordagem, o casal alegou que antes do ataque houve uma briga com relação a drogas. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

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