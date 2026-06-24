POLÍCIA
Casal é preso por suspeita de matar diarista dentro de casa
Polícia foi acionada após denúncia
Uma diarista de 48 anos, identificada como Maria de Lourdes Florentino, foi encontrada morta dentro de uma residência na Vila Santa Terezinha, em Anápolis (GO), nesta terça-feira, 23.
A Polícia Militar de Goiás foi acionada após receber uma denúncia. Já no local, os agentes encontraram a vítima em um quarto do imóvel, com ferimentos compatíveis a golpes de um objeto perfurante.
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Durante a ação, um casal foi preso por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), sob suspeita de ter cometido o crime. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes.
Na abordagem, o casal alegou que antes do ataque houve uma briga com relação a drogas. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.