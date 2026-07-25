Mulher morre após 17 dias internada por ataque com ácido na Bahia

A morte de Vera Lúcia de Jesus Santos, de 43 anos, registrada na madrugada deste sábado, 25, encerra um caso de violência que começou logo após a vítima procurar a polícia em busca de proteção. Ela estava internada havia 17 dias no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, desde que foi atacada com ácido em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

Segundo a Polícia Civil, Vera havia ido à delegacia denunciar o ex-companheiro por descumprimento de uma medida protetiva. Ao deixar a unidade policial, foi seguida pelo suspeito, que, inconformado com o fim do relacionamento, retirou uma substância corrosiva de um recipiente e a lançou contra ela.

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Ataque ocorreu após saída da delegacia

A agressão ocorreu no fim da tarde de 8 de julho, às margens da BR-101, nas proximidades de uma oficina mecânica localizada no bairro Amparo. Mesmo gravemente ferida, a mulher conseguiu correr até o estabelecimento, onde recebeu ajuda de funcionários. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o primeiro atendimento.

Vera foi levada inicialmente ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Com queimaduras graves no rosto, no tórax e nas costas, precisou ser transferida para o HGE, em Salvador, onde permaneceu internada até não resistir aos ferimentos.

Suspeito permanece preso

As investigações apontam Geovane Ferreira Santos, de 36 anos, como autor do ataque. Ele foi contido por pessoas que presenciaram a ação antes da chegada da Polícia Militar. Durante a imobilização, sofreu lesões e também apresentou queimaduras nas mãos e nas roupas, indicativas de contato com o produto utilizado no crime.

Além de Vera, a irmã dela também foi atingida por respingos da substância corrosiva e sofreu ferimentos.

Após receber atendimento médico, Geovane foi levado para a Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde foi autuado em flagrante. No dia seguinte, a prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia, e ele foi transferido para o Conjunto Penal de Valença, onde permanece à disposição da Justiça.