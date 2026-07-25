Moradores aprovam expulsão de homem suspeito por importunação sexual

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Em assembleia geral extraordinária realizada de forma on-line, moradores de um condomínio residencial no bairro SIM, em Feira de Santana, a cerca de 150 Km de Salvador, aprovaram a expulsão do estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, suspeito de importunação sexual. A votação foi encerrada às 23h59 desta sexta-feira, 24.

O caso aconteceu no último domingo, 19. Ele foi flagrado se masturbando enquanto observava uma moradora que se exercitava na esteira da academia do condomínio. O registro foi feito pelo celular da própria vítima, e as imagens repercutiram nas redes sociais.

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A maioria dos condôminos aprovou a expulsão do homem, que mora no condomínio com a mãe, e autorizou o ajuizamento da ação judicial necessária para efetivar a medida.

Além da exclusão, os moradores também aprovaram a abertura de um processo administrativo contra ele. Segundo o síndico, a decisão tem como objetivo preservar a segurança, a tranquilidade e a boa convivência entre os moradores.

O estudante responde por suspeita de importunação sexual, e o caso permanece sob investigação das autoridades competentes. As informações são do G1.