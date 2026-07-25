FEIRA DE SANTANA
Moradores aprovam expulsão de homem suspeito por importunação sexual
Estudante de educação física foi flagrado em ato obsceno dentro da academia do condomínio
Em assembleia geral extraordinária realizada de forma on-line, moradores de um condomínio residencial no bairro SIM, em Feira de Santana, a cerca de 150 Km de Salvador, aprovaram a expulsão do estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, suspeito de importunação sexual. A votação foi encerrada às 23h59 desta sexta-feira, 24.
O caso aconteceu no último domingo, 19. Ele foi flagrado se masturbando enquanto observava uma moradora que se exercitava na esteira da academia do condomínio. O registro foi feito pelo celular da própria vítima, e as imagens repercutiram nas redes sociais.
A maioria dos condôminos aprovou a expulsão do homem, que mora no condomínio com a mãe, e autorizou o ajuizamento da ação judicial necessária para efetivar a medida.
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Além da exclusão, os moradores também aprovaram a abertura de um processo administrativo contra ele. Segundo o síndico, a decisão tem como objetivo preservar a segurança, a tranquilidade e a boa convivência entre os moradores.
O estudante responde por suspeita de importunação sexual, e o caso permanece sob investigação das autoridades competentes. As informações são do G1.