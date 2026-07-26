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MISTÉRIO

Corpo de homem é encontrado em decomposição dentro de casa em Salvador

Foram os vizinhos que localizaram o cadáver após sentirem forte mau cheiro

Andrêzza Moura
Por
Segundo a Polícia Civil, não sinais de violência no corpo do homem
Segundo a Polícia Civil, não sinais de violência no corpo do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, em avançado estado de decomposição, na tarde deste domingo, 26, dentro de uma residência localizada na Rua Mandacaru, nas proximidades da Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador.

De acordo com informações apuradas, moradores da região perceberam um forte mau cheiro vindo do imóvel, que aparentava estar abandonado, e acionaram a Polícia Militar. A situação causou preocupação entre os vizinhos.

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Equipes da Polícia Militar estiveram foram ao locla atender a ocorrência e isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã). Segundo a corporação, o homem foi encontrado no interior de uma residência fechada, em avançado estado de decomposição e sem indícios aparentes de violência.

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Ainda conforme o órgão, foram expedidas as guias para remoção do corpo e realização dos exames periciais. Os laudos do DPT deverão apontar a causa da morte.

A investigação segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar oficialmente a vítima.

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Tags

corpo em decomposição homem morto Itapuã Salvador Polícia Civil

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