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TRAGÉDIA NA BA-026

Dois amigos morrem em acidente entre moto e caminhonete na Bahia

Jovens seguiam de motocicleta quando colidiram contra o outro veículo

Andrêzza Moura
Por
Amigos moravam no povoado de Tamburiuzinho, em Caculé
Amigos moravam no povoado de Tamburiuzinho, em Caculé - Foto: Reprodução Redes Sociais

Dois amigos morreram na noite deste sábado, 25, após uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete na BA-026, trecho que liga os municípios de Caculé e Licínio de Almeida, no sudoeste da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Roberto de Jesus Matos, que conduzia a motocicleta Honda CG 150 Titan, e Ricardo Brito Ferreira, que estava na garupa.

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De acordo com as informações apuradas, o veículo em que eles estavam colidiu violentamente com uma caminhonete Chevrolet D20.

Com o forte impacto, os dois sofreram ferimentos gravíssimos e morreram ainda no local, antes de receberem atendimento médico.

Policiais militares da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram na rodovia para controlar o trânsito e isolar a área até a conclusão da perícia.

O motorista da caminhonete, que não teve o nome revelado, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. O estado de saúde dele não foi informado.

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Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e removeram os corpos para os procedimentos legais.

As circunstâncias e as causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. Os jovens moravam no povoado de Tamburiuzinho, zona rural de Caculé. As informações são do Blog do Marcelo.

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acidente Caculé Licínio de Almeida

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