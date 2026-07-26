Dois amigos morrem em acidente entre moto e caminhonete na Bahia

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Dois amigos morreram na noite deste sábado, 25, após uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete na BA-026, trecho que liga os municípios de Caculé e Licínio de Almeida, no sudoeste da Bahia.

As vítimas foram identificadas como Roberto de Jesus Matos, que conduzia a motocicleta Honda CG 150 Titan, e Ricardo Brito Ferreira, que estava na garupa.

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De acordo com as informações apuradas, o veículo em que eles estavam colidiu violentamente com uma caminhonete Chevrolet D20.

Com o forte impacto, os dois sofreram ferimentos gravíssimos e morreram ainda no local, antes de receberem atendimento médico.

Policiais militares da 94ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estiveram na rodovia para controlar o trânsito e isolar a área até a conclusão da perícia.

O motorista da caminhonete, que não teve o nome revelado, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida. O estado de saúde dele não foi informado.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia e removeram os corpos para os procedimentos legais.

As circunstâncias e as causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. Os jovens moravam no povoado de Tamburiuzinho, zona rural de Caculé. As informações são do Blog do Marcelo.