Preso por se masturbar em academia fugiu ao ver vítima assistir vídeo

Preso na última sexta-feira, 24, por importunação sexual, cinco dias após ter sido filmado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio em Feira de Santana, o estudante Pedro Henrique Sales, de 21 anos, fugiu após perceber que a mulher teria assistido à cena e procurado socorro.

Em entrevista coletiva realizada na manhã desta segunda-feira, 27, a delegada Lorena Almeida, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), fez um panorama completo sobre o caso. Ela afirma que a vítima permaneceu sozinha com o agressor por alguns minutos após a agressão, até se dar conta do que havia ocorrido.

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"No momento que ela pegou esse celular e viu, ela ainda estava dentro da academia com ele. Estavam os dois sozinhos. Ela não estava em outro ambiente, sem ele. Ela estava ali, exposta com a presença dele dentro. Então ela saiu, foi até a portaria para informar o fato e para pedir socorro. Quando ele percebeu essa movimentação, ele correu", disse a titular da Deam.

No primeiro momento, a polícia teve acesso apenas às imagens do celular dela, que já comprovavam o crime, no entanto, a forma como o investigado agiu só foi identificada após análise das câmeras de segurança do local. Antes de se masturbar, Pedro Henrique vira os aparelhos internos para a parede e não percebe que o celular da vizinha está filmando.

"Quando nós oficiamos o condomínio, eles nos forneceram as imagens do sistema de vídeomonitoramento. E nós vemos que ele visualiza a vítima, treinando. Então ele passa a analisar ela, vai até as câmeras internas da academia, vira as câmeras para a parede, pratica o ato e, nesse momento exato que ele estava virando as câmeras internas, ela estava posicionando o celular dela para filmar. E como ela colocou a câmera traseira do celular para filmar ele não percebeu e praticou o ato, olhando fixamente para a vítima", detalhou.

Como o agressor conseguiu fugir, ele não foi preso em flagrante. A vítima foi ouvida no mesmo dia na Deam, onde foram prestadas formas de acolhimento, como solicitação de medida protetiva.

Em seguida, agentes informaram à família sobre a existência do mandado de prisão e os parentes afirmaram que não sabiam onde ele se encontrava.

delegada Lorena Almeida, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) - Foto: Vinícius Portugal / AG. A TARDE

Polícia pediu para que a família revelasse onde ele estava

De acordo com a delegaga, a Polícia Civil fez um apelo à mãe do suspeito para que ele se entregasse, já que dificilmente conseguiria permanecer foragido por muito tempo. A família também foi informada que Pedro Henrique passaria por uma audiência de custódia e que, provavelmente, seria liberado.

Como o indivíduo não se apresentou, a Polícia seguiu com as deligências e alertou para a defesa e para a família que a fuga prejudica o processo criminal, pois quando há evasão, a pessoa demonstra que não tem interesse em respeitar a justiça.

"Ele já praticou um fato que é de conhecimento público e não vai conseguir se esconder por muito tempo. Nós vamos conseguir localizá-lo, é melhor se apresentar para não prejudicar a defesa", explicou a delegada Lorena Almeida.

Relembre a prisão de Pedro Henrique

O estudante de Educação Física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, investigado por importunação sexual após ser filmado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio em Feira de Santana, foi preso nesta sexta-feira, 24.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi localizado escondido em uma casa em construção em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

"Nós já tínhamos informações desde o primeiro momento de que ele se encontrado na cidade de Simões Filho, mas nós ainda não tínhamos a localização exata [...] Fomos até esse endereço e conseguimos localizar esse indivíduo que não colaborou, nem mesmo ao ser encontrado, pois tentou fugir", disse a delegada.

O suspeito estava em um imóvel abandonado, em que a obra estava paralisada. De acordo com a titular, a estrutura havia sido montada pelas pessoas que auxiliaram na fuga e ocultação do estudante.

"Foi colocado colchão, travesseiro, coberta, itens de higiene como desodorante. A alimentação dele estava sendo entregue também. Ele estava com mochilas e malas lá dentro desse imóvel. Então foram levados os itens pessoais dele e ele não tinha nenhuma intenção de se apresentar e colaborar com a justiça", finalizou.

Entenda como o suspeito foi encontrado

Pedro Henrique foi localizado mediante operação conjunta da Polícia Civil com a equipe da Deam. Yves Correia, diretor regional da DIRPIN/Leste, comenta como ocorreu a identificação do paradeiro.

A equipe, com inteligência, conseguiu precisar a localização dele em Simões Filho, diligenciou com as equipe operacionais-táticas,logrando o êxito em prendê-lo.

Investigado por importunação sexual, Pedro Henrique pode cumprir pena de um a cinco anos. No entanto, como eele resistiu à prisão, a situação tende a se agravar.

"Isso pode caracterizar também um outro delito de resistência, mas ao mesmo tempo seguiremos firmes dando resposta que a sociedade merece", finalizou Yves.