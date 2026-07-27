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APÓS AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Homem flagrado se masturbando em academia de condomínio continuará preso

Pedro Henrique Sales teve a prisão convertida para preventiva

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Homem flagrado se masturbando em academia de condomínio continuará preso
Foto: Reprodução

O estudante de Educação Física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, vai permanecer preso de forma preventiva após passar por audiência de custódia nesta segunda-feira, 27, realizada no Fórum Filinto Bastos.

Pedro é investigado por importunação sexual após ser filmado se masturbando enquanto observava uma vizinha na academia de um condomínio em Feira de Santana. Segundo a Polícia Civil, ele foi levado para delegacia e, em breve, será encaminhado para o Conjunto Penal de Feira de Santana, onde ficará à disposição da Justiça enquanto o processo segue em tramitação.

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O suspeito foi preso na última sexta-feira, 24, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, após uma operação da Polícia Civil. De acordo com as investigações, ele estava escondido em uma casa em construção e ainda tentou escapar ao perceber a chegada das equipes policiais, mas acabou sendo detido.

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Vizinha filmou o crime

O caso ganhou grande repercussão após a divulgação de imagens gravadas pela própria vítima. Os vídeos mostram o homem praticando atos libidinosos enquanto observava a moradora durante um treino na academia do condomínio.

De acordo com a investigação, a vítima fazia exercícios na esteira quando posicionou o celular para gravar um vídeo, como costuma fazer para produzir conteúdo para as redes sociais.

Ao revisar as imagens, ela percebeu que Pedro Henrique aparecia ao fundo se masturbando enquanto a observava.

Segundo a Polícia Civil, logo após notar que estava sendo filmado, o investigado fugiu do local. A tentativa de escapar das autoridades foi um dos elementos considerados para o pedido de prisão preventiva.

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Tags

feira de santana importunação sexual Polícia Civil

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