Barbeiro é brutalmente assassinado com mais de 50 tiros em Areia Branca

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Um homem identificado como Willis dos Santos Ferreira, de 30 anos, foi morto a tiros na noite do último sábado, 25, na Travessa Dois de Julho, em Areia Branca, distrito de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, equipes foram enviadas ao endereço após a corporação receber uma denúncia sobre um homem ferido por disparos de arma de fogo.

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No local, os agentes encontraram Willis já sem vida. A área do crime foi isolada para o trabalho da perícia, enquanto o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção do corpo e os procedimentos periciais.

De acordo com a TV Record Bahia, a vítima teria sido atingida por mais de 50 disparos. A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas e serão apuradas pela 27ª Delegacia Territorial de Itinga (27ª DT/Itinga).