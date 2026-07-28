Suspeito de roubar celulares é preso com carro de R$ 1 mi em Salvador

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Um homem suspeito de integrar um grupo responsável pelo roubo de 18 celulares foi preso, nesta terça-feira, 28, no bairro Pirajá, em Salvador. Com ele, agentes apreenderam um carro de luxo blindado, uma Land Rover avaliada em R$ 1 milhão.

A investigação apura um prejuízo estimado em R$ 100 mil às vítimas. O mandado de prisão preventiva e o de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil da Bahia, durante a Operação Pomarium Corruptum.

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Roubo ocorreu durante festa de fim de ano

O suspeito teria integrado um assalto que ocorreu em dezembro de 2025, durante uma confraternização de fim de ano, no bairro de Stella Maris, também na capital baiana.

Na ocasião, um empresário divulgou o evento nas redes sociais e anunciou a venda dos celulares e, pouco tempo depois, um grupo de homens armados invadiu o imóvel e levou os aparelhos.

Além de participar da ação, o investigado tabém foi o responsável por comercializar os dispositivos, que eram vendidos principalmente na Estação Pirajá e na Barra.

Operação Pomarium Corruptum - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Além do veículo de luxo, celulares foram apreendidos

Durante o cumprimento dos mandados, cinco celulares foram apreendidos e, parte deles, apresentou registro de restrição por roubo ou furto.

A Land Rover será submetida às medidas legais cabíveis no decorrer da investigação. O homem foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

"Vamos analisar para saber se algum desses aparelhos é fruto daquela ação criminosa", explicou o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Salvador), delegado Lucas Pereira.

Investigação buscam identificar outros integrantes do grupo

As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais integrantes do grupo, além de localizar outros aparelhos roubados durante a ação.

A Polícia Civil da Bahia realizou a ação, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Salvador (DRFR/Salvador), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).