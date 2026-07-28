Suspeito de matar PM no sul da Bahia morre em confronto com a Rondesp

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Um dos homens apontados pelas forças de segurança como participante do ataque que matou o soldado da Polícia Militar Maurício Dantas dos Santos foi localizado e morreu após um confronto com equipes da Rondesp Sul, em Ilhéus, no sul da Bahia. A ação aconteceu durante as buscas pelos criminosos envolvidos na ocorrência que terminou com a morte do policial militar, registrada durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no município.

Segundo a Polícia Militar, o homem localizado pelas equipes possuía histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio atribuída a integrantes de uma organização criminosa rival.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Conforme a corporação, ele reagiu à ação e atirou contra as viaturas, dando início a um confronto.

Ferido, o homem foi socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos.

Polícia busca segundo envolvido no crime

As buscas continuam para localizar um segundo suspeito, de 21 anos, apontado como participante do atentado contra o soldado Maurício Dantas. Segundo o comandante do CPR-Sul, coronel Sandro Crispim Ferreira Lopes, o homem também integra uma facção criminosa, possui passagens por tráfico de drogas e foi ferido durante a mesma ocorrência.

“Qualquer informação sobre seu esconderijo pode ser enviada, com o sigilo garantido por Lei, para o Disque Denúncia, através do número 181. Contamos com esse apoio da população”.



Dupla é presa com drogas durante buscas

Durante as diligências realizadas após a morte do policial, equipes da Cipe Cacaueira e da Rondesp Sul prenderam um homem e uma mulher em flagrante.

Com a dupla, os policiais apreenderam tabletes de maconha, 50 pedras de crack, 47 porções da droga já embaladas para venda e duas trouxas de cocaína.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Ilhéus. A investigação ficará sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial do município.

“Seguimos com o patrulhamento reforçado em toda a região com ações ostensivas para capturar os envolvidos na ocorrência”, concluiu o coronel Ferreira Lopes.

Relembre o caso

O soldado da Polícia Militar Maurício Dantas dos Santos morreu após uma troca de tiros registrada na noite do último domingo, 26, na localidade do Couto, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Segundo informações da Polícia Militar, o confronto aconteceu durante uma operação realizada por equipes da Rondesp Sul. Durante a ação, o policial foi atingido por disparos e socorrido para o Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu aos ferimentos.

Um dos suspeitos envolvidos na ocorrência também foi baleado. Conforme a corporação, ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas morreu. Outros homens que participaram do confronto conseguiram fugir antes da chegada do reforço policial.

Após a ocorrência, a Polícia Civil iniciou a apuração do caso e a Polícia Militar informou que instauraria um procedimento administrativo para analisar a atuação das equipes durante a intervenção, seguindo os protocolos internos da corporação.

Desde então, o policiamento foi reforçado na região e as equipes de segurança passaram a realizar buscas pelos suspeitos que conseguiram escapar.