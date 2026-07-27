Pescador de 60 anos desaparece na Baía de Todos-os-Santos

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Um pescador de 60 anos está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, 27, após sair para pescar na região da Pedra Furada, na Baía de Todos-os-Santos, em Salvador.

Segundo apuração do portal A TARDE, Aridalvo Silva Fernandes saiu de casa, na Avenida Constelação, no bairro de Monte Serrat, por volta das 6h40, para pescar. No entanto, por volta das 9h50, outro pescador encontrou a embarcação à deriva nas proximidades da bóia da Ponta de Humaitá, sem Aridalvo a bordo.

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Segundo a família, todos os equipamentos de pesca, incluindo o motor da embarcação, permaneciam no local.

Marinha realiza buscas

Assim que foi informada sobre o desaparecimento, a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) iniciou uma operação de Busca e Salvamento (SAR), mobilizando militares e embarcações para a região. As buscas contam ainda com o apoio da comunidade náutica e de pescadores que atuam na Baía de Todos-os-Santos.

Além das equipes em campo, a Marinha informou que ativou o Plano de Auxílio Mútuo, protocolo utilizado para ampliar a área de buscas e integrar embarcações que possam auxiliar na localização do pescador.

Enquanto as equipes percorrem a região, familiares e amigos também realizam uma força-tarefa no mar na esperança de encontrar Aridalvo. O desaparecimento provocou grande comoção entre pessoas próximas, que acompanham as buscas desde as primeiras horas da manhã.

Nota da Marinha

Em nota, a Marinha informou que mantém contato com os familiares e segue reunindo informações que possam contribuir para a operação.

A família pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Aridalvo Silva Fernandes seja comunicada imediatamente às autoridades ou diretamente aos familiares.

A Marinha também reforçou que emergências no mar ou em rios podem ser comunicadas, a qualquer hora, pelo telefone 185.