Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Morre João Saldanha, ex-jornalista de A TARDE, aos 64 anos

João trabalhou no caderno Lazer&Informação

Victoria Isabel
Por
Jornalista João Saldanha
Jornalista João Saldanha - Foto: Reprodução

O jornalista João Saldanha, morreu na madrugada desta segunda-feira aos 64 anos. Natural de Salvador, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação na imprensa baiana e na assessoria de comunicação de projetos culturais.

Formado em Jornalismo pela então Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Saldanha ingressou no curso em 1980. Iniciou a carreira no jornal A TARDE, onde trabalhou na revisão e, posteriormente, no caderno Lazer&Informação. Também atuou como repórter no jornal Tribuna da Bahia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Apaixonado por cinema e pelas diversas manifestações artísticas, João foi assessor de imprensa do Teatro Castro Alves (TCA) e do CineFuturo – Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual.

Ao longo da carreira, também prestou assessoria de comunicação, de forma independente, para diversas produções e espetáculos de teatro, música, literatura e artes plásticas na Bahia.

Leia Também:

LUTO

Morre Luiz Octávio Gallotti, ex-presidente do STF, aos 95 anos
Morre Luiz Octávio Gallotti, ex-presidente do STF, aos 95 anos imagem

LUTO

Morre Dário da Páscoa, diretor que marcou a história do Ilê Aiyê
Morre Dário da Páscoa, diretor que marcou a história do Ilê Aiyê imagem

LUTO NO CINEMA

Ícone do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto morre aos 98 anos
Ícone do cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto morre aos 98 anos imagem

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre o local e horário do sepultamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

João Saldanha Morte Salvador

Relacionadas

Mais lidas