Morre João Saldanha, ex-jornalista de A TARDE, aos 64 anos

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O jornalista João Saldanha, morreu na madrugada desta segunda-feira aos 64 anos. Natural de Salvador, ele construiu uma trajetória marcada pela atuação na imprensa baiana e na assessoria de comunicação de projetos culturais.

Formado em Jornalismo pela então Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Saldanha ingressou no curso em 1980. Iniciou a carreira no jornal A TARDE, onde trabalhou na revisão e, posteriormente, no caderno Lazer&Informação. Também atuou como repórter no jornal Tribuna da Bahia.

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Apaixonado por cinema e pelas diversas manifestações artísticas, João foi assessor de imprensa do Teatro Castro Alves (TCA) e do CineFuturo – Seminário Internacional de Cinema e Audiovisual.

Ao longo da carreira, também prestou assessoria de comunicação, de forma independente, para diversas produções e espetáculos de teatro, música, literatura e artes plásticas na Bahia.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre o local e horário do sepultamento.