Morre Dário da Páscoa, diretor que marcou a história do Ilê Aiyê

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O bloco afro Ilê Aiyê anunciou, nesta sexta-feira, 24, a morte de um de seus diretores, Dário da Páscoa. A informação foi divulgada por meio das redes sociais da instituição, que lamentou a perda e destacou a importância da atuação do dirigente na história da entidade.

Em nota oficial, o bloco ressaltou que Dário construiu uma trajetória marcada pelo compromisso, dedicação e amor ao Ilê Aiyê. A publicação também enfatizou que sua contribuição ultrapassa o tempo e continuará presente na história da instituição.

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Legado que permanece na história do bloco

Na homenagem, o Ilê Aiyê afirmou que a atuação de Dário da Páscoa deixou marcas importantes na construção da história do bloco afro.

Segundo a entidade, a contribuição do diretor “permanecerá viva na história e no legado que ajudou a construir”, destacando a relevância de sua dedicação ao longo dos anos.

A instituição também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas que conviveram com o diretor, reforçando o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol do Ilê Aiyê.

Ao encerrar a homenagem, o bloco deixou uma mensagem de despedida que emocionou seguidores e admiradores da entidade: “Descanse em paz, Dário da Páscoa. Seu legado seguirá inspirando gerações”.

Reconhecido como um dos mais tradicionais blocos afro do Carnaval de Salvador, o Ilê Aiyê desempenha papel fundamental na valorização da cultura afro-brasileira. A morte de Dário da Páscoa representa uma perda significativa para a história da instituição e para a cultura baiana.