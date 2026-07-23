Salvador recebe o 10º Encontro de Mulheres Negras e Quilombolas

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Salvador volta a ser o centro das discussões sobre direitos, representatividade e fortalecimento das mulheres negras com a realização da 10ª edição do Encontro Internacional de Mulheres Negras Urbanas e Quilombolas (EIMNUQ), neste final de semana.

O evento, que começa nesta sexta-feira, 24, e segue até domingo, 26, reúne lideranças comunitárias, pesquisadoras, ativistas e representantes de organizações do Brasil e de países africanos.

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A programação é voltada ao intercâmbio de experiências e à construção de estratégias para o enfrentamento das desigualdades raciais e de gênero.

Com o tema "Refletindo Lutas e Conquistas de uma Década", o encontro marca os dez anos de uma iniciativa que se consolidou como espaço de articulação política entre mulheres negras de áreas urbanas e comunidades quilombolas.

As atividades serão realizadas na Associação Protetora dos Desvalidos (SPD), na Praça Tereza Batista, ambas no Pelourinho, e no Hotel Real Classic, na Pituba, no período da manhã e da tarde.

Programação

Ao longo dos três dias, a programação reúne mesas de debate, rodas de conversa, apresentações artísticas, feira de empreendedorismo, lançamento de livros e encontros voltados à formulação de propostas para ampliar a participação das mulheres negras nos espaços de decisão.

A abertura oficial acontece na manhã da sexta-feira, com representantes da Associação Protetora dos Desvalidos, do Instituto Renascer Mulher, da Fundação Rosa Luxemburgo e de entidades parceiras.

Já a noite, a programação cultural leva ao Pelourinho atrações musicais, apresentações de dança afro, poesia e manifestações culturais protagonizadas por mulheres negras e grupos quilombolas.

No sábado, 25, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o encontro integra as mobilizações da Marcha das Mulheres Negras.

Entre os destaques está um debate sobre os desafios da representação política feminina negra nas eleições de 2026, reunindo lideranças como Vilma Reis, Eliete Paraguassu, Maria Benilda Pereira, Marizete Pires, Patricia Pinheiro e Delliana Ricelli Ribeiro.

A programação também prevê discussões sobre os avanços conquistados pelo movimento de mulheres negras na última década, além de atividades voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo negro por meio de uma feira cultural e de economia solidária.

O último dia do encontro terá como foco a cooperação internacional. Mulheres de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe participarão de uma roda de diálogo para compartilhar experiências sobre a atuação política e social das mulheres africanas e da diáspora.

As atividades serão encerradas com a elaboração da Carta Compromisso, documento que reunirá as principais propostas debatidas durante o evento.

Além da agenda política, a organização destaca o compromisso com a sustentabilidade.

As participantes receberão kits confeccionados com materiais recicláveis e produzidos por comunidades quilombolas, iniciativa que busca fortalecer a economia local e valorizar a produção tradicional.

O EIMNUQ

Segundo a organização, a décima edição também marca um novo momento para o encontro. Após a programação deste ano, o EIMNUQ passará por um processo de reorganização institucional em 2027, com o objetivo de ampliar sua atuação e fortalecer sua rede de articulação para os próximos anos.

Realizado pela Associação Protetora dos Desvalidos (SPD), Instituto Renascer Mulher e Rota dos Quilombos, com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo e do Instituto Ibirapitanga, o encontro reafirma Salvador como um dos principais espaços de diálogo e mobilização das mulheres negras do Brasil e da diáspora africana.