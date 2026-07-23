Evento em Salvador reúne samba e cultura no Dia da Mulher Negra

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Salvador recebe neste sábado, 25, a primeira edição do Bailão das Pretas, evento que celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com uma programação voltada à música, à cultura e ao empreendedorismo negro.

A partir das 16h, o Convento de Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré, recebe apresentações musicais, baile charme e uma feira dedicada a empreendedores negros.

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Realizado pela União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO), Instituto de Mulheres Negras Luiza Mahin e Fórum Nacional de Mulheres Negras, o encontro integra as ações do Julho das Mulheres Negras, mobilização nacional voltada à valorização da cultura afro-brasileira, à formação política e à ocupação de espaços históricos da capital baiana.

Samba reúne artistas da música baiana

A principal atração da programação será o projeto de samba Banjo Novo, que sobe ao palco acompanhado pelas cantoras Márcia Short, Juliana Ribeiro e Morango.

Além dos shows, o público poderá participar de um Baile Charme, conduzido pela professora Ana Paula, do Instituto Periferia do Futuro. O movimento une música e dança e tem origem na valorização da cultura negra.

Evento também destaca empreendedorismo negro

A programação inclui ainda a Feira Afro Bahia, iniciativa do Governo da Bahia em parceria com a Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia.

O espaço será dedicado à exposição de empreendimentos liderados por pessoas negras, além de contar com desfile de moda afro e uma roda de conversa sobre empoderamento negro.

Segundo a organização, a proposta é incentivar a geração de renda e fortalecer iniciativas voltadas à igualdade racial e econômica.

Celebração marca data de resistência

Para a presidenta da UNEGRO, Marina Duarte, o evento busca reforçar o significado histórico do 25 de julho.

"O 25 de julho é um marco internacional de resistência contra o racismo, o sexismo e as desigualdades. O Bailão das Pretas propõe justamente um encontro de afeto e cultura, reconhecendo e celebrando a nossa trajetória e a nossa organização política através da arte", destaca.

Os ingressos para o Bailão das Pretas estão disponíveis na plataforma Sympla. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Evento Bailão das Pretas