BAILÃO DAS PRETAS
Evento em Salvador reúne samba e cultura no Dia da Mulher Negra
Evento reúne samba, baile charme e feira de empreendedorismo negro
Salvador recebe neste sábado, 25, a primeira edição do Bailão das Pretas, evento que celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com uma programação voltada à música, à cultura e ao empreendedorismo negro.
A partir das 16h, o Convento de Santa Clara do Desterro, no bairro de Nazaré, recebe apresentações musicais, baile charme e uma feira dedicada a empreendedores negros.
Realizado pela União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO), Instituto de Mulheres Negras Luiza Mahin e Fórum Nacional de Mulheres Negras, o encontro integra as ações do Julho das Mulheres Negras, mobilização nacional voltada à valorização da cultura afro-brasileira, à formação política e à ocupação de espaços históricos da capital baiana.
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Samba reúne artistas da música baiana
A principal atração da programação será o projeto de samba Banjo Novo, que sobe ao palco acompanhado pelas cantoras Márcia Short, Juliana Ribeiro e Morango.
Além dos shows, o público poderá participar de um Baile Charme, conduzido pela professora Ana Paula, do Instituto Periferia do Futuro. O movimento une música e dança e tem origem na valorização da cultura negra.
Evento também destaca empreendedorismo negro
A programação inclui ainda a Feira Afro Bahia, iniciativa do Governo da Bahia em parceria com a Associação de Moradores do Conjunto Santa Luzia.
O espaço será dedicado à exposição de empreendimentos liderados por pessoas negras, além de contar com desfile de moda afro e uma roda de conversa sobre empoderamento negro.
Segundo a organização, a proposta é incentivar a geração de renda e fortalecer iniciativas voltadas à igualdade racial e econômica.
Celebração marca data de resistência
Para a presidenta da UNEGRO, Marina Duarte, o evento busca reforçar o significado histórico do 25 de julho.
"O 25 de julho é um marco internacional de resistência contra o racismo, o sexismo e as desigualdades. O Bailão das Pretas propõe justamente um encontro de afeto e cultura, reconhecendo e celebrando a nossa trajetória e a nossa organização política através da arte", destaca.
Os ingressos para o Bailão das Pretas estão disponíveis na plataforma Sympla. As entradas custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).
Evento Bailão das Pretas
- Data: 25 de julho (sábado)
- Horário: 16h
- Local: Convento de Santa Clara do Desterro, Rua Santa Clara, Nazaré, Salvador
- Atrações: Banjo Novo convida Márcia Short, Juliana Ribeiro e Morango, Baile Charme e Feira Afro Bahia
- Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com vendas pela plataforma Sympla.