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EVENTO GRATUITO

Festival em Salvador vai distribuir acarajés de graça

Ação também contará com a roda de conversa ‘Mulher, Azeite e Flor’

Edvaldo Sales
Por
Ação contará com quatro tabuleiros oferecendo gratuitamente o quitute típico da culinária baiana
Ação contará com quatro tabuleiros oferecendo gratuitamente o quitute típico da culinária baiana - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

No próximo sábado, 25, Salvador vai sediar a 7ª edição do Festival de Acarajé, que vai distribuir acarajés de graça na capital baiana. O evento acontece a partir das 14h, na Praça da Cruz Caída, no Centro Histórico.

A ação contará com quatro tabuleiros oferecendo gratuitamente o quitute típico da culinária baiana.

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O evento, promovido pela Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e Similares (Abam), também contará com a roda de conversa ‘Mulher, Azeite e Flor’, além de apresentações culturais.

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A edição de 2026 celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

Além disso, o festival ainda prestará homenagem à diretora da Abam no Rio de Janeiro, Rosa Perdigão, que morreu na quarta-feira, 22.

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Acarajé Salvador

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