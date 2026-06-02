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Baiana lança acarajé da Copa do Mundo com as cores do Brasil; confira

A cozinheira compartilhou registros da iguaria em seu perfil do Instagram

Franciely Gomes
Por
A baiana compartilhou registros da iguaria
A baiana compartilhou registros da iguaria - Foto: Reprodução | Instagram

O clima da Copa do Mundo já chegou nas barracas das baianas de acarajé. Faltando cerca de 11 dias para a estreia da seleção brasileira no campeonato mundial, Adriana Ferreira lançou o quitute com as cores mais predominantes da bandeira do Brasil: verde e amarelo.

A novidade foi anunciada em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira,2. “Drica já está no clima da copa! Aqui a torcida já está escalada... mas quero saber de vocês, qual é o melhor recheio de acarajé para assistir aos jogos? Filé de camarão, camarão seco, siri catado ou camarão fresco”, escreveu ela na legenda do post.

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Um post compartilhado por ADRIANA FERREIRA (@acarajedadricaoficial)

Com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, Adriana possui duas unidades de venda de acarajé em Salvador, localizadas nos bairros de Paripe e Itapuã, onde atua há cerca de 18 anos.

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Em 2023, ela causou polêmica na web ao lançar o “acarajé da barbie”, que continha coloração rosa, inspirado na identidade visual do filme famoso protagonizado por Margot Robbie.

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Tags

Acarajé copa do mundo gastronomia

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