Mariene de Castro e Melly se apresentam de graça em Salvador

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O Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha será celebrado de uma maneira especial em Salvador. Neste domingo, 26, a Praça Maria Felipa, no Comércio, será palco para apresentações gratuitas de Mariene de Castro, Melly e muitas outras artistas.

As atrações fazem parte do espetáculo “ANCESTRANÇAS | Mulheres Negras Escrevem o Mundo”, que tem início marcado a partir das 18h30, e contará com releituras de canções de cantoras como Dona Onete e Ludmilla.

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O evento também conta com shows de Zezé Motta, Karol Conká e MC THA. Além de homenagens para escritoras e pensadoras negras que marcaram a história do Brasil e do mundo.