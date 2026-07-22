Teatro Vila Velha recebe R$ 13,7 milhões para modernização e reabre no 2º semestre

A Prefeitura de Salvador fará um investimento de R$ 13.705.219,60 para dar continuidade às obras de modernização do Teatro Vila Velha, localizado no centro da capital baiana.

De acordo com a gestão municipal, a aplicação do montante será para a aquisição de equipamentos de cenotecnia, sonorização e iluminação cênica.

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Além do fornecimento dos equipamentos, o contrato inclui os serviços de instalação e tudo o que for necessário para a requalificação técnica do teatro, cuja entrega está prevista para este semestre.

Empresas vencedoras

A prefeitura abriu uma licitação para definir as empresas que seriam responsáveis pela entrega dos equipamentos. O procedimento foi dividido em dois lotes e duas foram as empresas que venceram o certame:

Paiol da Luz Iluminação Técnica para Eventos Ltda — venceu os lotes 01 (R$ 2.570.000,00) e 03 (R$ 4.635.219,60);

Malbec Engenharia de Obras Ltda: venceu o lote 02 (R$ 6.500.000,00) .

Entrega do equipamento

Segundo a prefeitura de Salvador, a previsão é de que as intervenções sejam entregues no início do segundo semestre. A reportagem do portal A TARDE já entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), para saber a data exata da entrega do equipamento à população, e aguarda resposta.

O projeto tem como objetivo melhorar a acessibilidade, tornar o teatro mais tecnológico e oferecer mais segurança para os artistas, funcionários e público em geral.

Intervenções

Do lado externo, de acordo com a Prefeitura de Salvador, a construção de uma nova passarela em estrutura metálica já redefine a integração com o Passeio Público, garantindo acessibilidade universal por meio de um novo elevador e escadarias.

O projeto externo também já conta com uma subestação de energia concluída e novos módulos de depósito para materiais cenográficos. Atualmente, seguem em andamento as instalações de esquadrias e o revestimento em telhas metálicas perfuradas.

Já na parte interna do equipamento, a requalificação abrange a atualização completa dos sistemas de ar-condicionado, acústica e elétrica, além da implantação de protocolos rígidos de combate a incêndio e monitoramento por CFTV (Circuito Fechado de Televisão).

Da nova área administrativa em estrutura metálica às salas de ensaio, camarins e áreas de convivência, como o Café/Bar e o Foyer, todos os espaços estão recebendo climatização e sistemas de alarme de última geração.

Histórico

O Teatro Vila Velha foi fundado em 1964, no começo da ditadura militar, por um grupo de artistas para a prática de ideias e ideais que contrariavam a cultura da época.

O show de inauguração, intitulado “Nós, Por Exemplo", contou com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia.