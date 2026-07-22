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ABELHA RAINHA

Exposição fotográfica inédita homenageia Maria Bethânia em Salvador

Mostra tem entrada gratuita e acontecerá no bairro de Santo Antônio Além do Carmo

Alice Paulilo
Por
Mostra inédita homenageia a cantora Maria Bethânia
Mostra inédita homenageia a cantora Maria Bethânia - Foto: Wagner Lacerda e Franklin Jazz Viana

A exposição "Abelha Rainha – Vida, Música, Amor e Poesia", que homenageia os 80 anos da cantora Maria Bethânia, será inaugurada nesta quarta-feira, 22, às 19h30, no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

Com entrada gratuita, a produção acontece no Ateliê da Fotografia e reúne obras de 25 artistas inspirados na trajetória de uma das maiores artistas da música brasileira. A exposição permanecerá em cartaz de 24 de julho a 24 de setembro, de sexta a domingo, das 16h às 19h.

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Homenagem à trajetória de Bethânia

A mostra convida o público a conhecer diferentes interpretações sobre a trajetória de Maria Bethânia por meio de fotografias, pinturas, desenhos e cerâmicas. As obras abordam temas como ancestralidade, feminilidade, literatura, memória, espiritualidade, identidade afro-brasileira e pertencimento.

Natural de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a cantora construiu uma carreira marcada pela valorização da cultura popular, da oralidade e das tradições afro-brasileiras. Esses elementos serviram de inspiração para os artistas participantes da exposição.

Entre os convidados estão o fotógrafo Roberto Faria, fundador da Escola Baiana de Fotografia; o artista visual Luiz Bhering, da City Polytechnic School of Arts and Designer, em Londres; e a artista Preta. Ao todo, 25 fotógrafos e artistas visuais da Bahia e de outras regiões do país participam da mostra.

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  • Exposição: Abelha Rainha – Vida, Música, Amor e Poesia;
  • Abertura: 22 de julho, às 19h30;
  • Visitação: De 24 de julho a 24 de setembro;
  • Funcionamento: Sexta a domingo, das 16h às 19h;
  • Local: ME Ateliê da Fotografia, Ladeira do Boqueirão, nº 6, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador;
  • Entrada: Gratuita.
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exposição maria bethânia Salvador

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