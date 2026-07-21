Previsão aponta tempo instável para Salvador e RMS nesta semana

Por conta de um fluxo de umidade proveniente do oceano, a população de Salvador vem lidando com chuvas intermitentes desde a última semana, o que se repetiu nesta terça-feira, 21, e deve voltar a acontecer novamente na quarta-feira.



De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as condições de instabilidade permanecerão influenciando o litoral baiano, favorecendo a ocorrência de chuvas, principalmente no setor norte da faixa litorânea.

Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo Baiano, a previsão desta quarta-feira, 22, indica variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer do dia. Nas demais regiões do estado, o tempo segue com condições mais estáveis, favorecendo o predomínio de sol.

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Fenômeno meteorológico

O tempo instável na capital baiana durante esta semana se deve à presença de um cavado meteorológico, atuante na costa leste do Nordeste. O fenômeno favorece a possibilidade de chuvas fracas a moderadas para esta quarta-feira, 22, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal).



Um cavado meteorológico consiste em uma área alongada de baixa pressão atmosférica que provoca ondulações no fluxo de ventos, favorecendo a formação de nuvens de tempestade, que pode ou não evoluir para uma frente fria.

Confira previsão do tempo detalhada

Quarta-feira, 22

Probabilidade de chuva: 70%

Vento: 28 km/h (Moderado)

Temperatura: 20°C / 28°C

Quinta-feira, 23

Probabilidade de chuva: 50%

Vento: 23 km/h (Moderado)

Temperatura: 20°C / 27°C

Sexta-feira, 24

Probabilidade de chuva: 40%

Vento: 20 km/h (Moderado)

Temperatura: 21°C / 31°C

Sábado, 25

Probabilidade de chuva: 30%

Vento: 22 km/h (Moderado)

Temperatura: 22°C / 30°C

Domingo, 26