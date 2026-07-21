SALVADOR
Previsão aponta tempo instável para Salvador e RMS nesta semana
Chuvas intermitentes no litoral baiano são causadas por um fluxo de umidade
Por conta de um fluxo de umidade proveniente do oceano, a população de Salvador vem lidando com chuvas intermitentes desde a última semana, o que se repetiu nesta terça-feira, 21, e deve voltar a acontecer novamente na quarta-feira.
De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), as condições de instabilidade permanecerão influenciando o litoral baiano, favorecendo a ocorrência de chuvas, principalmente no setor norte da faixa litorânea.
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Em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo Baiano, a previsão desta quarta-feira, 22, indica variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer do dia. Nas demais regiões do estado, o tempo segue com condições mais estáveis, favorecendo o predomínio de sol.
Fenômeno meteorológico
O tempo instável na capital baiana durante esta semana se deve à presença de um cavado meteorológico, atuante na costa leste do Nordeste. O fenômeno favorece a possibilidade de chuvas fracas a moderadas para esta quarta-feira, 22, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal).
Um cavado meteorológico consiste em uma área alongada de baixa pressão atmosférica que provoca ondulações no fluxo de ventos, favorecendo a formação de nuvens de tempestade, que pode ou não evoluir para uma frente fria.
Confira previsão do tempo detalhada
Quarta-feira, 22
- Probabilidade de chuva: 70%
- Vento: 28 km/h (Moderado)
- Temperatura: 20°C / 28°C
Quinta-feira, 23
- Probabilidade de chuva: 50%
- Vento: 23 km/h (Moderado)
- Temperatura: 20°C / 27°C
Sexta-feira, 24
- Probabilidade de chuva: 40%
- Vento: 20 km/h (Moderado)
- Temperatura: 21°C / 31°C
Sábado, 25
- Probabilidade de chuva: 30%
- Vento: 22 km/h (Moderado)
- Temperatura: 22°C / 30°C
Domingo, 26
- Probabilidade de chuva: 30%
- Vento: 20 km/h (Moderado)
- Temperatura: 23°C / 31°C