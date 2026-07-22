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CONDENAÇÃO

Loja de Salvador é condenada a pagar R$ 15 mil para vítima de estupro

Crime teria sido cometido por um segurança contra uma vendedora

Edvaldo Sales
Por
Crime teria sido cometido por um segurança contra uma vendedora
Crime teria sido cometido por um segurança contra uma vendedora - Foto: Kemmido | Freepik

A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA) condenou uma loja de bijuterias localizada em Salvador a pagar R$ 15 mil de indenização a uma vendedora.

Segundo o órgão, ela foi vítima de estupro por um homem que fazia a segurança do estabelecimento em 2025. A decisão foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 21. Cabe recurso da decisão.

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A jovem de 19 anos disse que recebia constantes investidas do suspeito, que costumava chamá-la de “gostosa” e convidá-la para manter relações sexuais.

Ainda de acordo com o relato da vítima, o crime aconteceu em um dia chuvoso, enquanto ela esperava um veículo por aplicativo após fechar a loja.

A mulher disse ainda que o suspeito sugeriu que ela aguardasse em um beco, onde ficava a casa dele.

Depois disso, o homem teria cometido outro assédio, pegou os pertences dela e os levou para dentro da casa.

Dentro da casa, a vendedora afirma ter sido obrigada a manter relações sexuais com o suspeito, que tinha uma arma.

Como uma tentativa de se salvar, ela mentiu sobre ser portadora do vírus HIV, mas o segurança não desistiu e continuou o abuso com uso de um preservativo.

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“Coisa de homem”

Após cometer o crime, o suspeito teria pedido que ela não contasse nada a ninguém e justificado o abuso como “coisa de homem”.

Com medo, a vendedora prometeu manter silêncio, mas confidenciou o caso aos familiares, que a encorajaram a buscar a polícia.

Depois de ter sido abusada, a vendedora se afastou do trabalho, solicitou rescisão indireta e apresentou relatórios médicos que comprovavam um quadro de estresse pós-traumático e uso de medicamentos psiquiátricos. A empresa, no entanto, tentou atribuir à trabalhadora a iniciativa de encerrar o contrato.

Acusado nega estupro

O acusado de estupro negou as acusações e disse que mantinha relações sexuais consensuais com a vítima.

Entretanto, de acordo com o TRT-BA, houve contradições no depoimento, já que ele afirmou não ter interesse na vítima ao mesmo tempo que afirmou que ambos tinham um relacionamento.

As seguintes informações foram confirmadas por testemunhas e complementam a investigação:

  • O segurança permanecia na loja até o horário de saída dos funcionários;
  • Ele costumava fazer elogios à vendedora;
  • A supervisão da loja tomou conhecimento da situação.

Empresa tentou afastar sua responsabilidade

O TRT-BA disse que a empresa tentou apenas afastar sua responsabilidade, já que alegou que o crime ocorreu após o horário de trabalho e que o segurança era funcionário terceirizado.

Além disso, o órgão apurou que o apartamento onde o crime aconteceu fica no mesmo prédio da loja e que o imóvel ocupado pelo segurança havia sido cedido pelo proprietário.

O desembargador responsável pelo caso ainda registrou que a vendedora negou ter pedido demissão, buscando encerrar o contrato de trabalho por rescisão indireta.

Abuso decorreu da relação de trabalho

O abuso decorreu da relação de trabalho, já que o segurança manteve contato com a trabalhadora durante o fechamento da loja, apontou o TRT-BA.

Foi constatado também que a empresa não ofereceu apoio psicológico à vítima e tentou fazer com que ela pedisse demissão.

Diante disso, por unanimidade, a Quinta Turma confirmou a rescisão indireta do contrato de trabalho e manteve a condenação da empresa ao pagamento de indenização de R$ 15 mil.

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estupro Polícia Salvador

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