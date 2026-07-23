Salvador reúne lançamentos de livros e eventos neste fim de semana

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Os amantes da literatura terão uma agenda movimentada em Salvador entre sexta-feira, 24, e domingo, 26. A cidade recebe lançamentos de livros, mesas literárias, sessões de autógrafos, debates, saraus e uma feira com descontos em centenas de títulos.

Entre as novidades estão obras que abordam ancestralidade africana, espiritualidade, educação, literatura infantil e narrativas protagonizadas por juventudes negras, oferecendo opções para leitores de diferentes perfis.

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Literatura negra ganha novos títulos em Salvador

Um dos destaques da programação é o lançamento de 'Ao Som do Sinal – Novos Contos Negros', que acontece no sábado, 25, às 9h, na Biblioteca Central dos Barris.

A obra reúne narrativas que colocam as juventudes negras no centro das histórias, valorizando seus afetos, subjetividades e formas de imaginar futuros possíveis. A proposta é deslocar o olhar para personagens e experiências historicamente pouco representadas na literatura.

O livro está em pré-venda por R$ 45, valor promocional que será reajustado para R$ 55 no dia do lançamento oficial.

O projeto Cri'Ativa – Talentos Literários foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II, com recursos da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

Livraria LDM celebra 34 anos com feira, lançamentos e debates

A tradicional Livraria LDM também prepara uma programação especial para celebrar seus 34 anos de história na unidade do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória.

Durante os três dias de evento, o público poderá visitar a Feira de Aniversário, que terá livros com até 50% de desconto, além de títulos entre R$ 10 e R$ 30. Quem realizar compras acima de R$ 100 poderá participar da roleta de brindes.

Além das promoções, a programação inclui lançamentos literários, sessões de autógrafos, saraus e mesas de debate.

Na sexta-feira, 24, às 17h30, acontece o Sarau Poesia Viva, mediado por Maria Ávila, reunindo escritores da cena baiana.

No sábado, 25, às 15h, a psicóloga e educadora Joana Trigo lança o livro 'Não é sobre perfeição, é sobre consciência'. Mais tarde, às 17h, uma mesa celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, com participação de Lívia Sant'Anna Vaz, Carla Pita e Rita Santana.

Já no domingo (26), às 15h, será lançado o livro infantil 'Hora do banho', de Carol Adesewa. O encerramento acontece às 16h com a mesa "Por que as livrarias importam?", debatendo o papel desses espaços na formação de leitores e na vida cultural.

Casa do Olodum recebe estreia literária de Carla Pita

Também na sexta-feira, 24, às 19h, a Casa do Olodum, no Pelourinho, recebe o lançamento de 'O abraço da Víbora-do-Gabão e outros sete contos mágico-encantados', primeiro livro da educadora antirracista Carla Pita.

A publicação reúne histórias inspiradas nas vivências da autora em Angola e em comunidades tradicionais de terreiro na Bahia, misturando ancestralidade africana, afrofuturismo e tradição oral.

O evento contará com bate-papo, sessão de autógrafos e apresentação dos alunos da Escola Olodum, instituição onde Carla atuou como professora e atualmente integra o conselho.

As ilustrações são assinadas por Edson Souza e foram inspiradas na estética das HQs do Pantera Negra, especialmente no trabalho do desenhista Brian Stelfreeze.

"O Olodum é uma grande paixão de adolescência, que hoje se encontra com a maturidade da pedagoga afrocentrada que me tornei. Ingressar na Escola Olodum como educadora de lideranças afrodescendentes e, posteriormente, me tornar Conselheira da instituição, foram passos fundamentais nessa história", conta ela.

Sobre a parceria com o ilustrador, Edson Souza afirma: "Como Carla bem reforça, esta parceria já é planejada por ela há muito tempo, após ter contato com a minha arte. Mas, os caminhos são de Exú, e nos encontramos nesta encruzilhada de vivências no tempo certo para a realização deste livro. Ela me enviou uma mensagem na sexta-feira de carnaval, me convidando a ilustrar seu livro. Eu respondi: ‘estou pronto’! O restante é história…"

Espiritualidade inspira lançamento beneficente no Centro Histórico

Outro lançamento acontece na sexta-feira, 24, das 8h às 10h, no Museu da Misericórdia.

A oncologista baiana Clarissa Mathias apresenta a terceira edição da série "Encontros com a Espiritualidade", publicação organizada a partir dos encontros ecumênicos criados durante a pandemia para acolher pacientes oncológicos, familiares e amigos.

O livro reúne reflexões sobre espiritualidade, superação, dependências, qualidade de vida e cuidado humanizado, além de ilustrações produzidas por crianças em tratamento oncológico na Unidade de Onco-Hematologia Pediátrica Erik Loeff.

A distribuição será gratuita durante o lançamento. Os organizadores, porém, sugerem doações via Pix para arrecadar recursos destinados à Casa de Apoio Solange Fraga, que acolhe crianças e adolescentes do interior da Bahia em tratamento oncológico e cardiológico na capital.

Segundo Clarissa Mathias, "É preciso olhar para o paciente e não apenas para a doença. O suporte emocional e o reconhecimento da espiritualidade e das suas crenças fazem toda diferença no enfrentamento da doença, melhoram a conexão com a equipe médica, fortalecem o indivíduo, aumentam a adesão ao tratamento e sua qualidade de vida".

Confira os principais lançamentos