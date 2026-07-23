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LITERATURA

Livro de jornalista baiano debate racismo na Argentina e no Brasil

Obra reúne crônicas inspiradas em experiências vividas em diferentes países

Beatriz Santos
Por
Jornalista baiano Gilson Jorge
Jornalista baiano Gilson Jorge - Foto: Olga Leiria

A ausência de jogadores negros na seleção argentina e os recorrentes episódios de racismo envolvendo torcedores do país vizinho estão entre os temas que atravessam o livro Buenos Aires para negros & outras viagens, do jornalista baiano Gilson Jorge.

A obra será lançada no dia 6 de agosto, às 19h, no Bar San Vicente (Bar de Marli), no bairro Dois de Julho, em Salvador.

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A publicação reúne crônicas baseadas nas experiências do autor em diferentes países e tem como ponto de partida o período em que viveu em Buenos Aires entre 2009 e 2010.

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Ao longo dos textos, Gilson Jorge também aborda vivências nos Estados Unidos, Alemanha, Chile e Brasil, estabelecendo comparações sobre identidade, racismo, imigração e mudanças políticas.

Livro parte de experiências vividas fora do Brasil

Embora a Argentina seja um dos principais cenários da obra, o livro não se limita à realidade do país. As crônicas também revisitam momentos vividos pelo jornalista na Califórnia, pouco antes dos atentados de 11 de setembro de 2001, além de episódios ligados à Alemanha durante a crise dos refugiados sírios e ao Chile.

As histórias são construídas a partir da experiência do autor em diferentes contextos e procuram refletir sobre como sociedades distintas lidam com temas semelhantes.

Racismo na Argentina é tema recorrente

No livro, Gilson Jorge relata situações vividas durante o período em que morou em Buenos Aires e discute questões ligadas ao preconceito racial no país.

"O livro não foi escrito com o objetivo de qualificar a Argentina como racista ou mais racista do que outros países. Eu conto as minhas vivências e cada um que tire as suas conclusões", afirma o jornalista.

A obra também aborda a discriminação contra argentinos de origem indígena e destaca o movimento Identidade Marrom, que questiona a ideia de uma Argentina formada exclusivamente por pessoas brancas.

Viagens servem de pano de fundo para reflexões

Além da passagem pela Argentina, o livro relembra a viagem do autor aos Estados Unidos no ano 2000, quando deixou Salvador rumo à Califórnia com um visto de turista, e seu retorno à Bahia seis meses depois.

Anos mais tarde, em 2009, Gilson Jorge voltou a viver no exterior ao se mudar para Buenos Aires, cidade que havia conhecido durante férias em 2003. As experiências nesses países se transformaram na principal matéria-prima das crônicas.

Obra nasceu de conversa entre escritores

A ideia do livro surgiu durante uma conversa entre Gilson Jorge e o escritor Tom Correia, que assina a edição e a orelha da publicação. O prefácio é do jornalista e pesquisador Claudio Leal.

Publicado pela Gamma Crucis, Buenos Aires para negros & outras viagens será vendido por R$ 45 durante o lançamento e por R$ 55 nas vendas com envio pelos Correios.

Buenos Aires para negros & outras viagens

  • Autor: Gilson Jorge
  • Data do lançamento: 6 de agosto
  • Horário: 19h
  • Local: Bar San Vicente (Bar de Marli), Praça Inocêncio Galvão, Dois de Julho, Salvador.
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Cultura literatura Salvador

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